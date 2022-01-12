https://ria.ru/20220112/shtrafy-1767548617.html

Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы на 22 миллиона рублей

Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы на 22 миллиона рублей - РИА Новости, 12.01.2022

Google, WhatsApp и Facebook оплатили штрафы на 22 миллиона рублей

Компании Google, WhatsApp и Facebook (оба принадлежат Meta Platforms) оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 миллиона рублей, Twitter штраф не оплатил,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:42

2022-01-12T18:42

2022-01-12T18:42

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компании Google, WhatsApp и Facebook (оба принадлежат Meta Platforms) оплатили назначенные штрафы совокупно на 22 миллиона рублей, Twitter штраф не оплатил, сообщила пресс-служба Роскомнадзора."Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 миллионов рублей. Twitter штраф не оплатил", - говорится в сообщении.Ведомство напомнило, что в 2021 году Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp, Twitter и Google, которые не локализовали на территории РФ базы данных российских пользователей.По решению суда, WhatsApp был оштрафован на 4 миллиона рублей, Google - на 3 миллиона рублей. За повторные нарушения требований о локализации персональных данных Facebook и Twitter были оштрафованы на 15 и 17 миллионов рублей соответственно. "Ранее в 2020 году компаниям Facebook и Twitter суд уже назначал штрафы по 4 миллиона рублей каждой за невыполнение требований закона о локализации баз персональных данных. Facebook оплатил штраф, Twitter штраф не оплатил", - добавляется в сообщении.Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.В том случае, если компания не предоставляет подтверждение факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ, на нее накладывается административный штраф - для юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ); в случае повторного нарушения этого требования - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (часть 9 статьи 13.11 КоАП РФ).

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765396023.html

https://ria.ru/20211228/facebook-1765815896.html

https://ria.ru/20211224/shtrafy-1765392020.html

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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, whatsapp inc., facebook, россия