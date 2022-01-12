https://ria.ru/20220112/shokat-1767516009.html

"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом

"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом - РИА Новости, 12.01.2022

"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом

Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T18:25

2022-01-12T18:25

2022-01-12T18:25

шоубиз

знаменитости

брэд питт (уильям бредли)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат даже сфотографировали выезжающей из дома звезды на велосипеде.Актриса не подтвердила роман, а также рассказала о реакции Питта на слухи.В интервью девушка отметила, что не была готова к такому повышенному вниманию.После расставания с Анджелиной Джоли актеру приписывали сразу несколько новых романов, однако он не подтвердил ни один из них. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.

https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html

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знаменитости, брэд питт (уильям бредли), шоу-бизнес