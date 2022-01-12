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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220112/shokat-1767516009.html
"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом
"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом - РИА Новости, 12.01.2022
"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом
Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T18:25
2022-01-12T18:25
шоубиз
знаменитости
брэд питт (уильям бредли)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат даже сфотографировали выезжающей из дома звезды на велосипеде.Актриса не подтвердила роман, а также рассказала о реакции Питта на слухи.В интервью девушка отметила, что не была готова к такому повышенному вниманию.После расставания с Анджелиной Джоли актеру приписывали сразу несколько новых романов, однако он не подтвердил ни один из них. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.
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знаменитости, брэд питт (уильям бредли), шоу-бизнес
18:25 12.01.2022
 
"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом

Актриса Алия Шокат рассказала об отношениях с Брэдом Питтом

© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Joel Ryan
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат даже сфотографировали выезжающей из дома звезды на велосипеде.
Актриса не подтвердила роман, а также рассказала о реакции Питта на слухи.

"Он вообще ни о чем не знал. Это было забавно. Он не читает слухи. Я сказала: "Ты в курсе, что люди думают, будто мы встречаемся?". А он в ответ: "Извини. Такое бывает. Если общаешься со мной, то такое бывает", – рассказала Алия.

В интервью девушка отметила, что не была готова к такому повышенному вниманию.

"В желтой прессе были статьи с фотографиями Брэда и меня в маленьких кружочках, с подписями "Новая девушка Питта!". И вся эта чепуха. <…> Волна внимания также быстро спала. Это было странно. Как будто странный сон, так что я сейчас думаю: "Это что, действительно было в моей жизни?" – призналась Шокат.

После расставания с Анджелиной Джоли актеру приписывали сразу несколько новых романов, однако он не подтвердил ни один из них. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.
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