"Это было странно": Алия Шокат об отношениях с Брэдом Питтом
Актриса Алия Шокат рассказала об отношениях с Брэдом Питтом
© AP Photo / Joel RyanАктер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
© AP Photo / Joel Ryan
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса Алия Шокат в интервью The New Yorker рассказала об отношениях с Брэдом Питтом. В 2019 и 2020 годах их часто видели вместе на мероприятиях – как-то Шокат даже сфотографировали выезжающей из дома звезды на велосипеде.
Актриса не подтвердила роман, а также рассказала о реакции Питта на слухи.
"Он вообще ни о чем не знал. Это было забавно. Он не читает слухи. Я сказала: "Ты в курсе, что люди думают, будто мы встречаемся?". А он в ответ: "Извини. Такое бывает. Если общаешься со мной, то такое бывает", – рассказала Алия.
В интервью девушка отметила, что не была готова к такому повышенному вниманию.
"В желтой прессе были статьи с фотографиями Брэда и меня в маленьких кружочках, с подписями "Новая девушка Питта!". И вся эта чепуха. <…> Волна внимания также быстро спала. Это было странно. Как будто странный сон, так что я сейчас думаю: "Это что, действительно было в моей жизни?" – призналась Шокат.
После расставания с Анджелиной Джоли актеру приписывали сразу несколько новых романов, однако он не подтвердил ни один из них. Джоли и Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У них шесть общих детей, трое из которых приемные.