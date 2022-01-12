https://ria.ru/20220112/shkola-1767447275.html
В Екатеринбурге более 150 школ эвакуировали из-за "минирования"
В Екатеринбурге более 150 школ эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 12.01.2022
В Екатеринбурге более 150 школ эвакуировали из-за "минирования"
Число школ, эвакуированных в Екатеринбурге из-за "минирования", возросло до 151, рассказали в местном департаменте образования. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:20
2022-01-12T10:20
2022-01-12T11:18
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Число школ, эвакуированных в Екатеринбурге из-за "минирования", возросло до 151, рассказали в местном департаменте образования. Ранее было известно о 93. Всего в городе 163 школы.Сообщения начали поступать с понедельника, все они отрабатываются, но ничего подозрительного полицейские не нашли.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, для массовой рассылки почтовые террористы использовали зарубежные сервисы.С тех пор ситуация периодически повторяется. Так, вчера письма "о заложенных взрывных устройствах" получили 13 столичных судов.
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происшествия, екатеринбург, россия
10:20 12.01.2022 (обновлено: 11:18 12.01.2022)
В Екатеринбурге более 150 школ эвакуировали из-за "минирования"
В Екатеринбурге 151 школу эвакуировали из-за сообщений о минировании