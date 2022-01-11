https://ria.ru/20220111/sud-1767335856.html

В Москве 13 судов получили письма с угрозами минирования

В Москве 13 судов получили письма с угрозами минирования - РИА Новости, 11.01.2022

В Москве 13 судов получили письма с угрозами минирования

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили 13 столичных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:22

2022-01-11T14:22

2022-01-11T14:22

происшествия

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах получили 13 столичных судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в Мосгорсуд, а также в районные суды: Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический, Головинский", - сказали в пресс-службе.Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220111/sud-1767331833.html

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происшествия, россия