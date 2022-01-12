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Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной"
Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной" - РИА Новости, 12.01.2022
Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной"
Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте "Листвяжная", подчеркнул, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:27
2022-01-12T12:36
россия
общество
кемеровская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шахтеры
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте "Листвяжная", подчеркнул, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в этот сложный период, и отметил, что поддержка должна быть индивидуальной."Новый год - это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что "работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной"."Потому что в жизни очень много вопросов, сложностей. Мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода. А потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или других решений, и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально. Я прошу вас это иметь ввиду", - добавил Путин.Он просил также, если что-то будет нужно, незамедлительно обращаться к федеральным властям.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211215/narusheniya-1763917240.html
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россия, общество, кемеровская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахтеры, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:27 12.01.2022 (обновлено: 12:36 12.01.2022)
 
Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной"

Путин: поддержка семьям шахтеров, погибших на "Листвяжной", должна быть индивидуальной

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте "Листвяжная", подчеркнул, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в этот сложный период, и отметил, что поддержка должна быть индивидуальной.
"Новый год - это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - сказал он на совещании с членами правительства.
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Путин подчеркнул, что "работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной".
"Потому что в жизни очень много вопросов, сложностей. Мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода. А потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или других решений, и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально. Я прошу вас это иметь ввиду", - добавил Путин.
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Он просил также, если что-то будет нужно, незамедлительно обращаться к федеральным властям.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
РоссияОбществоКемеровская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)шахтерыАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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