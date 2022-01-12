https://ria.ru/20220112/shakhtery-1767474477.html

Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной"

Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной" - РИА Новости, 12.01.2022

Путин призвал поддержать семьи шахтеров, погибших на "Листвяжной"

Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте "Листвяжная", подчеркнул, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:27

2022-01-12T12:27

2022-01-12T12:36

россия

общество

кемеровская область

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шахтеры

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о помощи шахтерам и семьям погибших на шахте "Листвяжная", подчеркнул, что надо сделать все, чтобы поддержать людей в этот сложный период, и отметил, что поддержка должна быть индивидуальной."Новый год - это святой праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее. Впереди у нас еще и новый год по старому стилю. У кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, для того чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - сказал он на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что "работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной"."Потому что в жизни очень много вопросов, сложностей. Мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода. А потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или других решений, и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально. Я прошу вас это иметь ввиду", - добавил Путин.Он просил также, если что-то будет нужно, незамедлительно обращаться к федеральным властям.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211215/narusheniya-1763917240.html

https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html

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россия, общество, кемеровская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шахтеры, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе