https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767507639.html

Белый дом поддержал новые санкции против России, пишут американские СМИ

Белый дом поддержал новые санкции против России, пишут американские СМИ - РИА Новости, 12.01.2022

Белый дом поддержал новые санкции против России, пишут американские СМИ

Администрация президента США Джо Байдена поддержала новые антироссийские меры, которые могут затронуть лично Владимира Путина, пишет газета The Washington Post... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T15:22

2022-01-12T15:22

2022-01-12T21:19

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена поддержала новые антироссийские меры, которые могут затронуть лично Владимира Путина, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности и попавшие в ее распоряжение документы. Разработкой руководил глава комитета сената по международным делам Роберт Менендес.Помимо российского лидера, новые ограничения могут коснуться других высокопоставленных чиновников и военных, а также банков и доступа к системе межбанковских платежей SWIFT. Кроме того, сенаторы призвали "рассмотреть все доступные и надлежащие меры" для противодействия запуску газопровода "Северный поток — 2".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил на юго-восток страны 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "открытой агрессии со стороны России".

https://ria.ru/20220112/peregovory-1767431632.html

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