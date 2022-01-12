https://ria.ru/20220112/samolet-1767475454.html
Самолет, в котором сработала сигнализация шасси, сел в Екатеринбурге
Самолет, в котором сработала сигнализация шасси, сел в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.01.2022
Самолет, в котором сработала сигнализация шасси, сел в Екатеринбурге
Вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург самолет, на борту которого сработала сигнализация незакрытия створок шасси, благополучно приземлился в "Кольцово", РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:30
2022-01-12T12:30
2022-01-12T13:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург самолет, на борту которого сработала сигнализация незакрытия створок шасси, благополучно приземлился в "Кольцово", сообщили РИА Новости в авиакомпании "Уральские авиалинии".Ранее перевозчик сообщил, что на самолете Airbus A320, выполняющем рейс U6223 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт "Кольцово". Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне."Самолет сел в Екатеринбурге. Все благополучно", - сказали в авиакомпании.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, на борту воздушного судна находились 153 пассажира и шесть членов экипажа.
https://ria.ru/20220111/samolet-1767419747.html
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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург, уральские авиалинии, новости - туризм
12:30 12.01.2022 (обновлено: 13:30 12.01.2022)
Самолет, в котором сработала сигнализация шасси, сел в Екатеринбурге
Самолет, в котором сработала сигнализация шасси, благополучно сел в Екатеринбурге