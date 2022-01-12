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Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян

Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян - РИА Новости, 12.01.2022

Из Казахстана в Москву доставили еще 86 россиян

Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 российских граждан, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:57

2022-01-12T00:57

2022-01-12T01:05

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 российских граждан, сообщает Минобороны РФ.Доставленные в Москву российские граждане прибыли в Алма-Ату туристами, на новогодние праздники и находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты россияне оставались в гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке в Россию.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ уже доставили из Казахстан в Россию 2009 российских и иностранных граждан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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