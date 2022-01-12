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Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга
Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга - РИА Новости, 12.01.2022
Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга
Самолет, летевший в Санкт-Петербург, возвращается в Екатеринбург после срабатывания сигнализации незакрытия створок шасси, сообщила в среду авиакомпания... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:16
2022-01-12T11:16
2022-01-12T11:29
санкт-петербург
екатеринбург
происшествия
уральские авиалинии
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Самолет, летевший в Санкт-Петербург, возвращается в Екатеринбург после срабатывания сигнализации незакрытия створок шасси, сообщила в среду авиакомпания "Уральские авиалинии".В настоящий момент борт готовится к посадке. Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне, уточняет перевозчик.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, на борту воздушного судна находятся 153 пассажира и шесть членов экипажа.
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санкт-петербург, екатеринбург, происшествия, уральские авиалинии, новости - туризм
11:16 12.01.2022 (обновлено: 11:29 12.01.2022)
Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга
Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в Екатеринбург из-за сигнализации шасси