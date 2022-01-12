https://ria.ru/20220112/reys-1767458826.html

Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга

Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга - РИА Новости, 12.01.2022

Летевший в Петербург самолет вынужденно вернулся в аэропорт Екатеринбурга

Самолет, летевший в Санкт-Петербург, возвращается в Екатеринбург после срабатывания сигнализации незакрытия створок шасси, сообщила в среду авиакомпания... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:16

2022-01-12T11:16

2022-01-12T11:29

санкт-петербург

екатеринбург

происшествия

уральские авиалинии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Самолет, летевший в Санкт-Петербург, возвращается в Екатеринбург после срабатывания сигнализации незакрытия створок шасси, сообщила в среду авиакомпания "Уральские авиалинии".В настоящий момент борт готовится к посадке. Доставка пассажиров в пункт назначения будет организована на резервном воздушном судне, уточняет перевозчик.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, на борту воздушного судна находятся 153 пассажира и шесть членов экипажа.

https://ria.ru/20211204/puteshestviya-1762044628.html

санкт-петербург

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, екатеринбург, происшествия, уральские авиалинии, новости - туризм