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Немецкий политолог положительно оценил заседание Совета Россия — НАТО

Немецкий политолог положительно оценил заседание Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Немецкий политолог положительно оценил заседание Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО показало, что новая разрядка возможна, заявил РИА Новости, комментируя переговоры в Брюсселе, немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:51

2022-01-12T19:51

2022-01-12T20:02

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БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО показало, что новая разрядка возможна, заявил РИА Новости, комментируя переговоры в Брюсселе, немецкий политолог Александр Рар."Невозможно было ожидать сенсаций, кардинальных изменений позиций той или другой стороны. Есть требования России, они лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Мне кажется, что НАТО их поняла, восприняла серьезность российской позиции, но не могла потерять лицо и отходить от своих принципов. Поэтому, по существу, конфликт по поводу вхождения Украины в НАТО остается. Но - есть масса "но". Интонация изменилась, тон на переговорах и в Брюсселе, и в Женеве перестал был обвинительным, стал прагматическим. Мне кажется, и у российской стороны, и у НАТО есть готовность к продолжению диалога не на повышенных тонах, а в нормальной тональности", - сказал политолог, добавив, что у России есть шанс "добиться новой разрядки" в диалоге с Западом.Конкретные решения, по словам Рара, могли бы включать такие важные шаги, как привлечение ОБСЕ к урегулированию противоречий между Россией и Западом, создание "серьезных рабочих групп", в рамках которых можно было бы добиться, к примеру, отказа от размещения тяжелой техники и в том числе и временных контингентов НАТО на границах с Россией, замораживания программы американских ПРО в Восточной Европе."Это было бы огромным успехом. Конечно, в НАТО не могут сказать, что согласны с Россией и дадут гарантии, что Украина не войдет в альянс. Но де-факто вступление Украины может быть просто раз и навсегда "заморожено". Оно фактически уже "заморожено" с 2008 года. И как регулярно заявляют в официальном Берлине, такая возможность для Киева сейчас просто не обсуждается", - добавил эксперт.Он подчеркнул, что в итоге дипломатического марафона "выиграть должны обе стороны - и Россия, и Запад", это будет "обширный диалог на равных, целью которого станет - понять друг друга, достучаться при помощи аргументов".Заседание Совета Россия-НАТО прошла в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляют замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на итоговом брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ria.ru/20220112/posledstviya-1767556450.html

https://ria.ru/20220112/slutskiy-1767559822.html

https://ria.ru/20220112/grushko-1767558842.html

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