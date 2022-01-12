https://ria.ru/20220112/raketa-1767423773.html

КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты

КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 12.01.2022

КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты

КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын,... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:29

2022-01-12T00:29

2022-01-12T01:18

в мире

кндр (северная корея)

евросоюз

совет безопасности оон

южная корея

японское море

сеул

ким чен ын

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СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров. По мнению южнокорейских военных, этот снаряд "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в комитете пока отказались.В сообщении также говорится, что блок совершил разворот на 240 км от первоначального азимута пуска до азимута цели.Ким Чен Ын высказал "особую благодарность" разработчикам, инженерам и другим участникам создания ракеты, назвав ее создание "огромным успехом", одной из ключевых целей пятилетнего плана в сфере национальной обороны.Он также пригласил ключевых работников сферы разработки гиперзвукового оружия в штаб ЦК партии, "горячо поздравил" их и сфотографировался с ними. По словам Ким Чен Ына, разработка гиперзвуковой ракеты позволит усилить потенциал сдерживания войны и "станет залогом" суверенитета и безопасности КНДР.Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущий пуск состоялся 5 января также из провинции Чагандо. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".Южнокорейские военные тогда заявили, что утверждения КНДР о пуске гиперзвуковой ракеты "преувеличены" и не соответствуют действительности. Сообщалось, что пущенный 5 января снаряд пролетел менее 700 километров с максимальной скоростью 6 Махов на высоте менее 50 км, поэтому в Сеуле отнесли его к категории маневренных ракет (MARV).Как отметило южнокорейское агентство Ренхап, по опубликованным "Нодон Синмун" фото нового пуска от 11 января видно, что модель ракеты похожа на ту, что была пущена 5 января.

https://ria.ru/20220111/kndr-1767281596.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сеул

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в мире, кндр (северная корея), евросоюз, совет безопасности оон, южная корея, японское море, сеул, ким чен ын