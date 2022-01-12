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Семья петербуржцев подралась с охранником ТРЦ из-за QR-кода
Семья петербуржцев подралась с охранником ТРЦ из-за QR-кода - РИА Новости, 12.01.2022
Семья петербуржцев подралась с охранником ТРЦ из-за QR-кода
В Петербурге подросток пострадал в драке, которую его семья устроила в торговом центре из-за QR-кодов. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:16
2022-01-12T12:16
2022-01-12T13:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. В Петербурге подросток пострадал в драке, которую его семья устроила в торговом центре из-за QR-кодов. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, это произошло в ТЦ "Охта-молл". Мужчина, женщина и 14-летний подросток пытались пройти в магазин одежды, охранник их не пускал, после чего завязалась потасовка."В результате подросток был госпитализирован с сотрясением мозга", — сказал собеседник агентства.На кадрах с места событий видно, как молодой человек получает от сотрудника охраны сильный удар в голову и опускается на пол у входа в магазин.
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происшествия, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
12:16 12.01.2022 (обновлено: 13:48 12.01.2022)
Семья петербуржцев подралась с охранником ТРЦ из-за QR-кода
В Петербурге госпитализировали подростка после драки с охранником ТРЦ из-за QR-кода