https://ria.ru/20220112/priroda-1767446651.html

В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда

В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда - РИА Новости, 12.01.2022

В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда

Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали редчайшего дальневосточного леопарда, который обитает на... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:16

2022-01-12T10:16

2022-01-12T13:36

владивосток

хабаровск

надеждинский район

всемирный фонд дикой природы

игорь метельский

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали редчайшего дальневосточного леопарда, который обитает на юго-западе Приморья, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал."Впервые в истории изучения дальневосточный леопард зафиксирован на фотоловушки за Транссибом. Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине", - говорится в сообщении Амурского филиала WWF.На фотоловушках - крупный самец леопарда, в хорошем физиологическом состоянии, активно метит территорию, отмечают в фонде. Так как фиксация произошла несколько раз за короткое время, ученые полагают, что животное было недалеко от своей добычи. На видео слышен предупреждающий свист пятнистого оленя. В ближайшие дни планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда". Как пояснил РИА Новости представитель национального парка, хищника зафиксировали вблизи Уссурийского заповедника - более чем в 40 километрах от "Земли леопарда"."Сенсационное событие подтвердило предположения ученых о миграции леопардов на восток. Фотоловушки, установленные в Надеждинском районе, зафиксировали самца пятнистого хищника. Уникальность открытия в том, что это место – самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка регистрации леопарда в современной истории исследований", - отметил представитель "Земли леопарда".По его словам, фотографии впервые достоверно подтвердили, что эти дикие животные преодолевают главные препятствия, отделяющие леопардов от дальних уголков их исторической "родины" – федеральную трассу Владивосток – Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль."Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем именно самцы уходят на максимально большие расстояния – в отличие от самок, которые могут долгое время делить участок обитания с матерью. Событие дает надежды на дальнейшее расселение леопардов и то, что в будущем они смогут мигрировать восточнее – на территорию Уссурийского заповедника, который находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда", - добавил собеседник.Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20220102/medvedi-1766444567.html

владивосток

хабаровск

надеждинский район

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владивосток, хабаровск, надеждинский район, всемирный фонд дикой природы, игорь метельский, фгбу "земля леопарда"