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В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда
В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда - РИА Новости, 12.01.2022
В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда
Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали редчайшего дальневосточного леопарда, который обитает на... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:16
2022-01-12T13:36
владивосток
хабаровск
надеждинский район
всемирный фонд дикой природы
игорь метельский
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали редчайшего дальневосточного леопарда, который обитает на юго-западе Приморья, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал."Впервые в истории изучения дальневосточный леопард зафиксирован на фотоловушки за Транссибом. Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине", - говорится в сообщении Амурского филиала WWF.На фотоловушках - крупный самец леопарда, в хорошем физиологическом состоянии, активно метит территорию, отмечают в фонде. Так как фиксация произошла несколько раз за короткое время, ученые полагают, что животное было недалеко от своей добычи. На видео слышен предупреждающий свист пятнистого оленя. В ближайшие дни планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда". Как пояснил РИА Новости представитель национального парка, хищника зафиксировали вблизи Уссурийского заповедника - более чем в 40 километрах от "Земли леопарда"."Сенсационное событие подтвердило предположения ученых о миграции леопардов на восток. Фотоловушки, установленные в Надеждинском районе, зафиксировали самца пятнистого хищника. Уникальность открытия в том, что это место – самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка регистрации леопарда в современной истории исследований", - отметил представитель "Земли леопарда".По его словам, фотографии впервые достоверно подтвердили, что эти дикие животные преодолевают главные препятствия, отделяющие леопардов от дальних уголков их исторической "родины" – федеральную трассу Владивосток – Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль."Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем именно самцы уходят на максимально большие расстояния – в отличие от самок, которые могут долгое время делить участок обитания с матерью. Событие дает надежды на дальнейшее расселение леопардов и то, что в будущем они смогут мигрировать восточнее – на территорию Уссурийского заповедника, который находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда", - добавил собеседник.Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
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владивосток
хабаровск
надеждинский район
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владивосток, хабаровск, надеждинский район, всемирный фонд дикой природы, игорь метельский, фгбу "земля леопарда"
10:16 12.01.2022 (обновлено: 13:36 12.01.2022)
 
В Приморье зафиксировали редчайшего дальневосточного леопарда

Редчайший дальневосточный леопард впервые зафиксирован восточнее Транссиба

© WWF РоссииДальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
© WWF России
Дальневосточный леопард. Кадр видео с фотоловушки WWF России
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Фотоловушки впервые за все время исследований зафиксировали восточнее Транссибирской магистрали редчайшего дальневосточного леопарда, который обитает на юго-западе Приморья, это говорит о том, что популяция расселяется на восток – в исторический ареал.
"Впервые в истории изучения дальневосточный леопард зафиксирован на фотоловушки за Транссибом. Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине", - говорится в сообщении Амурского филиала WWF.
На фотоловушках - крупный самец леопарда, в хорошем физиологическом состоянии, активно метит территорию, отмечают в фонде. Так как фиксация произошла несколько раз за короткое время, ученые полагают, что животное было недалеко от своей добычи. На видео слышен предупреждающий свист пятнистого оленя. В ближайшие дни планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.
Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья, ядро их популяции сосредоточено в нацпарке "Земля леопарда". Как пояснил РИА Новости представитель национального парка, хищника зафиксировали вблизи Уссурийского заповедника - более чем в 40 километрах от "Земли леопарда".
"Сенсационное событие подтвердило предположения ученых о миграции леопардов на восток. Фотоловушки, установленные в Надеждинском районе, зафиксировали самца пятнистого хищника. Уникальность открытия в том, что это место – самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка регистрации леопарда в современной истории исследований", - отметил представитель "Земли леопарда".
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По его словам, фотографии впервые достоверно подтвердили, что эти дикие животные преодолевают главные препятствия, отделяющие леопардов от дальних уголков их исторической "родины" – федеральную трассу ВладивостокХабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль.
"Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем именно самцы уходят на максимально большие расстояния – в отличие от самок, которые могут долгое время делить участок обитания с матерью. Событие дает надежды на дальнейшее расселение леопардов и то, что в будущем они смогут мигрировать восточнее – на территорию Уссурийского заповедника, который находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда", - добавил собеседник.
Ключевыми местами обитания дальневосточного леопарда – самой редкой крупной кошки в мире - является территория юго-западной части Приморского края по границе с Китаем, в пределах Хасанского, Надеждинского, Уссурийского районов, и небольшой участок Северной Кореи, ограниченный отрогами Восточно-Манчжурских гор. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.
"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы
© Фото : Terje Kolaas /NPOTY 2021

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.

Снимок Winter Migration норвежского фотографа Terje Kolaas, победивший в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
1 из 18

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.

© Фото : Terje Kolaas /NPOTY 2021
© Фото : William Burrard-Lucas/NPOTY 2021

Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".

Снимок Black leopard британского фотографа William Burrard-Lucas, победивший в категории Animals portraits в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
2 из 18

Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".

© Фото : William Burrard-Lucas/NPOTY 2021
© Фото : Tomasz Szpila/NPOTY 2021

"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".

Снимок Ostrich kindergarten польского фотографа Tomasz Szpila в категории Birds в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
3 из 18

"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".

© Фото : Tomasz Szpila/NPOTY 2021
© Фото : Georg Nies/NPOTY 2021

"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".

Снимок Red in red немецкого фотографа Georg Nies, победивший в категории Underwater в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
4 из 18

"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".

© Фото : Georg Nies/NPOTY 2021
© Фото : Ruben Perez Novo/NPOTY 2021

В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.

Снимок Walking among fennels испанского фотографа Ruben Perez Novo, победивший в категории Other Animals в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
5 из 18

В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.

© Фото : Ruben Perez Novo/NPOTY 2021
© Фото : Gheorghe Popa/NPOTY 2021

В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).

Снимок Ice cell румынского фотографа Gheorghe Popa, победивший в категории Nature Art в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
6 из 18

В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).

© Фото : Gheorghe Popa/NPOTY 2021
© Фото : Levi Fitze/NPOTY 2021

Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).

Снимок Beautiful world швейцарского фотографа Levi Fitze , победивший в категории Youth в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
7 из 18

Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).

© Фото : Levi Fitze/NPOTY 2021
© Фото : Wayne Lai/NPOTY 2021

Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".

Снимок Schooling Jacks китайского фотографа Wayne Lai в категории Black & White в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
8 из 18

Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".

© Фото : Wayne Lai/NPOTY 2021
© Фото : Denis Budkov/NPOTY 2021

"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

Снимок Dragon’s Lair российского фотографа Denis Budkov, победивший в категории Landscape в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
9 из 18

"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

© Фото : Denis Budkov/NPOTY 2021
© Фото : Stanislao Basileo/NPOTY 2021

Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".

Снимок Islanda итальянского фотографа Stanislao Basileo в категории Landscape в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
10 из 18

Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".

© Фото : Stanislao Basileo/NPOTY 2021
© Фото : Josef Friedhuber/NPOTY 2021

В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.

Снимок Silverbach Chimanuka австрийского фотографа Josef Friedhuber, победивший в категории Mammals в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
11 из 18

В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.

© Фото : Josef Friedhuber/NPOTY 2021
© Фото : Andius Teijgeler/NPOTY 2021

Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лисой на мосту".

Снимок Fox crossing the bridge нидерландского фотографа Andius Teijgeler, победивший в категории Nature of De Lage Landen в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
12 из 18

Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лисой на мосту".

© Фото : Andius Teijgeler/NPOTY 2021
© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021

"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".

Снимок Last Embrace израильского фотографа Roie Galitz, занявший второе место в категории Animals portraits в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
13 из 18

"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021

Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.

Снимок White Wedding израильского фотографа Roie Galitz, победивший в категории Black & White в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
14 из 18

Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
© Фото : Audun Rikardsen/NPOTY 2021

Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".

Снимок Natures eatable Arctic gould норвежского фотографа Audun Rikardsen, занявший второе место в категории Plants and fungi в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
15 из 18

Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".

© Фото : Audun Rikardsen/NPOTY 2021
© Фото : Rupert KoglerNPOTY 2021

В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).

Снимок Heat of Hoar австрийского фотографа Rupert Kogler, победивший в категории Plants and fungi в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
16 из 18

В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).

© Фото : Rupert KoglerNPOTY 2021
© Фото : Javier Murcia/NPOTY 2021

"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".

Снимок The king of the ocean испанского фотографа Javier Murcia, победивший в категории Humans & Nature в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
17 из 18

"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".

© Фото : Javier Murcia/NPOTY 2021
© Фото : Lea Lee Inoue /NPOTY 2021

Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.

Снимок Emotional range американского фотографа Lea Lee Inoue, победивший в категории Fred Hazelhoff Portfolio Award в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
18 из 18

Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.

© Фото : Lea Lee Inoue /NPOTY 2021
1 из 18

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.

© Фото : Terje Kolaas /NPOTY 2021
2 из 18

Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".

© Фото : William Burrard-Lucas/NPOTY 2021
3 из 18

"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".

© Фото : Tomasz Szpila/NPOTY 2021
4 из 18

"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".

© Фото : Georg Nies/NPOTY 2021
5 из 18

В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.

© Фото : Ruben Perez Novo/NPOTY 2021
6 из 18

В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).

© Фото : Gheorghe Popa/NPOTY 2021
7 из 18

Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).

© Фото : Levi Fitze/NPOTY 2021
8 из 18

Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".

© Фото : Wayne Lai/NPOTY 2021
9 из 18

"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

© Фото : Denis Budkov/NPOTY 2021
10 из 18

Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".

© Фото : Stanislao Basileo/NPOTY 2021
11 из 18

В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.

© Фото : Josef Friedhuber/NPOTY 2021
12 из 18

Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лисой на мосту".

© Фото : Andius Teijgeler/NPOTY 2021
13 из 18

"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
14 из 18

Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
15 из 18

Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".

© Фото : Audun Rikardsen/NPOTY 2021
16 из 18

В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).

© Фото : Rupert KoglerNPOTY 2021
17 из 18

"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".

© Фото : Javier Murcia/NPOTY 2021
18 из 18

Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.

© Фото : Lea Lee Inoue /NPOTY 2021
 
ВладивостокХабаровскНадеждинский районВсемирный фонд дикой природыИгорь МетельскийФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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