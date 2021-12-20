Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211220/fotokonkurs-1764527224.html
"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы
"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы - РИА Новости, 20.12.2021
"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы
Стали известны имена победителей конкурса Nature Photographer of the Year 2021, проводимого фестивалем Nature Talks в Нидерландах. Сюда принимают работы... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:00
2021-12-20T17:04
фото
природа
фотография
дикие животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764519766_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_086931342b6487c3acaf425926e0325e.jpg
Стали известны имена победителей конкурса Nature Photographer of the Year 2021, проводимого фестивалем Nature Talks в Нидерландах. Сюда принимают работы профессионалов и любителей со всего мира, а жюри рассматривает фотографию прежде всего как произведение искусство. Самые эффектные снимки — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764519766_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a7ec8d8ec7e4e156c4240771f5984bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, природа, фотография, дикие животные
17:00 20.12.2021 (обновлено: 17:04 20.12.2021)
 

"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы

Читать ria.ru в
Стали известны имена победителей конкурса Nature Photographer of the Year 2021, проводимого фестивалем Nature Talks в Нидерландах. Сюда принимают работы профессионалов и любителей со всего мира, а жюри рассматривает фотографию прежде всего как произведение искусство. Самые эффектные снимки — в подборке Ria.ru.
© Фото : Terje Kolaas /NPOTY 2021

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.

Снимок Winter Migration норвежского фотографа Terje Kolaas, победивший в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
1 из 18

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.

© Фото : Terje Kolaas /NPOTY 2021
© Фото : William Burrard-Lucas/NPOTY 2021

Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".

Снимок Black leopard британского фотографа William Burrard-Lucas, победивший в категории Animals portraits в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
2 из 18

Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".

© Фото : William Burrard-Lucas/NPOTY 2021
© Фото : Tomasz Szpila/NPOTY 2021

"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".

Снимок Ostrich kindergarten польского фотографа Tomasz Szpila в категории Birds в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
3 из 18

"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".

© Фото : Tomasz Szpila/NPOTY 2021
© Фото : Georg Nies/NPOTY 2021

"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".

Снимок Red in red немецкого фотографа Georg Nies, победивший в категории Underwater в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
4 из 18

"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".

© Фото : Georg Nies/NPOTY 2021
© Фото : Ruben Perez Novo/NPOTY 2021

В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.

Снимок Walking among fennels испанского фотографа Ruben Perez Novo, победивший в категории Other Animals в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
5 из 18

В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.

© Фото : Ruben Perez Novo/NPOTY 2021
© Фото : Gheorghe Popa/NPOTY 2021

В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).

Снимок Ice cell румынского фотографа Gheorghe Popa, победивший в категории Nature Art в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
6 из 18

В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).

© Фото : Gheorghe Popa/NPOTY 2021
© Фото : Levi Fitze/NPOTY 2021

Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).

Снимок Beautiful world швейцарского фотографа Levi Fitze , победивший в категории Youth в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
7 из 18

Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).

© Фото : Levi Fitze/NPOTY 2021
© Фото : Wayne Lai/NPOTY 2021

Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".

Снимок Schooling Jacks китайского фотографа Wayne Lai в категории Black & White в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
8 из 18

Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".

© Фото : Wayne Lai/NPOTY 2021
© Фото : Denis Budkov/NPOTY 2021

"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

Снимок Dragon’s Lair российского фотографа Denis Budkov, победивший в категории Landscape в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
9 из 18

"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

© Фото : Denis Budkov/NPOTY 2021
© Фото : Stanislao Basileo/NPOTY 2021

Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".

Снимок Islanda итальянского фотографа Stanislao Basileo в категории Landscape в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
10 из 18

Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".

© Фото : Stanislao Basileo/NPOTY 2021
© Фото : Josef Friedhuber/NPOTY 2021

В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.

Снимок Silverbach Chimanuka австрийского фотографа Josef Friedhuber, победивший в категории Mammals в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
11 из 18

В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.

© Фото : Josef Friedhuber/NPOTY 2021
© Фото : Andius Teijgeler/NPOTY 2021

Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лесой на мосту".

Снимок Fox crossing the bridge нидерландского фотографа Andius Teijgeler, победивший в категории Nature of De Lage Landen в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
12 из 18

Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лесой на мосту".

© Фото : Andius Teijgeler/NPOTY 2021
© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021

"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".

Снимок Last Embrace израильского фотографа Roie Galitz, занявший второе место в категории Animals portraits в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
13 из 18

"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021

Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.

Снимок White Wedding израильского фотографа Roie Galitz, победивший в категории Black & White в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
14 из 18

Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.

© Фото : Roie Galitz/NPOTY 2021
© Фото : Audun Rikardsen/NPOTY 2021

Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".

Снимок Natures eatable Arctic gould норвежского фотографа Audun Rikardsen, занявший второе место в категории Plants and fungi в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
15 из 18

Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".

© Фото : Audun Rikardsen/NPOTY 2021
© Фото : Rupert KoglerNPOTY 2021

В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).

Снимок Heat of Hoar австрийского фотографа Rupert Kogler, победивший в категории Plants and fungi в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
16 из 18

В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).

© Фото : Rupert KoglerNPOTY 2021
© Фото : Javier Murcia/NPOTY 2021

"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".

Снимок The king of the ocean испанского фотографа Javier Murcia, победивший в категории Humans & Nature в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
17 из 18

"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".

© Фото : Javier Murcia/NPOTY 2021
© Фото : Lea Lee Inoue /NPOTY 2021

Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.

Снимок Emotional range американского фотографа Lea Lee Inoue, победивший в категории Fred Hazelhoff Portfolio Award в конкурсе Nature Photographer of the Year 2021
18 из 18

Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.

© Фото : Lea Lee Inoue /NPOTY 2021
 
ФотоприродаФотографияДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:38На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смерти
01:20NYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на Украину
01:11Финансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит доллар
00:57США заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена Ахметова
00:40В России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцев
00:31Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
00:24В Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из них
00:14Счетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновников
00:00Блинкен обсудил Украину с главой МИД Словении
23:58СМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компания
23:55У побережья Калифорнии произошло землетрясение
23:46Белый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на Украину
23:25Новый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИ
23:21Группа представителей Пентагона посетила Украину
23:10Львова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"
23:10Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном море
23:05Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене
22:53Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке
22:52Армения заявила о возможности сохранить тариф на российский газ
22:36В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Лента новостейМолния
На Камчатке ушедшая в запой мать довела сына до голодной смертиNYT: США и Британия направили команду киберэкспертов на УкраинуФинансист рассказал, какой подарок на Новый год готовит долларСША заявили о возможных санкциях против украинского бизнесмена АхметоваВ России ввели патент для мигрантов с электронными отпечатками пальцевПремьер Украины прокомментировал дело о госизмене ПорошенкоВ Париже мужчина, взявший в заложники двух женщин, освободил одну из нихСчетная палата подготовила обучающий курс русского языка для чиновниковБлинкен обсудил Украину с главой МИД СловенииСМИ: в Германии обанкротилась электроэнергетическая компанияУ побережья Калифорнии произошло землетрясениеБелый дом разъяснил рекомендацию воздержаться от поездок на УкраинуНовый "Человек-паук" бьет кассовые рекорды в США, сообщили СМИГруппа представителей Пентагона посетила УкраинуЛьвова-Белова сообщила о возможном появлении в школах "Служб примирения"Пентагон пообещал продолжить военные операции в Черном мореПорошенко не придет на допрос по делу о госизменеЕлизавета II отметит Рождество в Виндзорском замкеАрмения заявила о возможности сохранить тариф на российский газВ Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин