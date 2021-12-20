"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы
Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.
Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.
Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".
Фотограф Уильям Беррард-Лукас (William Burrard-Lucas) с детства грезил пантерами и хотел запечатлеть один из самых редких их видов — черного леопарда. Мечты сбываются. Победа в категории "Портреты животных".
"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".
"Страусиный детский сад" Томаша Шпилы (Tomasz Szpila) удостоен высокой оценки жюри в категории "Птицы".
"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".
"Красное в красном". Фотографировать морских коньков дело непростое: эти крошечные создания проявляют чудеса маскировки, не любят вспышку и в последний момент увиливают от камеры. Тем ценнее результат. У автора кадра Георга Ниса (Georg Nies) — победа в категории "Подводный мир".
В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.
В категории "Другие животные" победила "Прогулка среди фенхеля" Рубена Переза Ново (Ruben Perez Novo). Махаон — одна из самых красивых бабочек в средних широтах. Примечательна и ее гусеница, ярко-зеленая, с черными поперечными полосами в оранжевую крапинку. Такую встречу не забудешь.
В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).
В категории "Искусство природы" не было равных "Ледяной келье" Георге Попа (Gheorghe Popa).
Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).
Молодым фотографом-натуралистом года стал автор фото "Прекрасный мир" 17-летний Леви Фитце (Levi Fitze).
Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".
Снимок, сделанный Уэйном Лаем (Wayne Lai), в египетском национальном парке Рас-Мохаммед, получил высокую оценку жюри в категории "Черно-белое фото".
"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.
"Логово дракона" привело Дениса Будкова к победе в категории "Пейзаж". Фото снято в момент извержения вулкана Ключевской на Камчатке.
Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".
Работа Станислао Базилео (Stanislao Basileo) отмечена высокой оценкой жюри в категории "Пейзаж".
В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.
В категории "Млекопитающие" никому не удалось превзойти гориллу, заснятую Йозефом Фридхубером (Josef Friedhuber) в нацпарке Кахузи-Биега на востоке Демократической республики Конго.
Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лесой на мосту".
Андиус Тейджелер (Andius Teijgeler) победил в категории "Природа Нидерландов" с "Лесой на мосту".
"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".
"Последние объятия" Роя Галица (Roie Galitz) удостоены второго места в категории "Портреты животных".
Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.
Другая работа Роя Галица (Roie Galitz), "Белая свадьба", стала лучшим монохромным фото конкурса.
Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".
Аудун Рикардсен (Audun Rikardsen), нашедший "Съедобное арктическое золото", остановился на почетном втором месте в категории "Растения и грибы".
В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).
В категории "Растения и грибы" победил "Жар инея" Руперта Коглера (Rupert Kogler).
"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".
"Король океана" помог Хавьеру Мурсии (Javier Murcia) завоевать победу в категории "Человек и природа".
Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.
Фотографу Леа Ли Иноуэ (Lea Lee Inoue) досталась "Премия Фреда Хазельхоффа" за серию снимков семейства сусликов.