"Логово дракона" и "Последние объятия": поразительные фото дикой природы

Абсолютную победу и звание фотографа-натуралиста года завоевал Терье Колас (Terje Kolaas) за снимок миграции розовых гусей. Кадр, сделанный при помощи дрона, привлек внимание жюри любопытной композицией и красотой, а еще тем, что он улучшает настроение.