Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой
Потерявшая при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" двух дочерей женщина снова родила
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
КЕМЕРОВО, 12 янв- РИА Новости. Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой.
"10.01.2022 22:51 наша малышка с нами", – написала она в Instagram под фото из медицинского учреждения. Как следует из постов женщины, после трагедии она переехала в Москву, где вышла замуж.
Бывший муж Ольги Михаил Трусов в тот день повел дочерей в кинотеатр ТЦ "Зимняя вишня". Во время пожара ему удалось выбраться из кинозала в коридор торгового центра, где его нашли и спасли пожарные. Девочки погибли.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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