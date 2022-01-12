https://ria.ru/20220112/pozhar-1767451699.html

Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой

Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой - РИА Новости, 12.01.2022

Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой

Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:49

2022-01-12T10:49

2022-01-12T10:49

происшествия

кемерово

москва

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 12 янв- РИА Новости. Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой.Бывший муж Ольги Михаил Трусов в тот день повел дочерей в кинотеатр ТЦ "Зимняя вишня". Во время пожара ему удалось выбраться из кинозала в коридор торгового центра, где его нашли и спасли пожарные. Девочки погибли.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.

https://ria.ru/20210930/pozhar-1752400467.html

кемерово

москва

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