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Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой
Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой - РИА Новости, 12.01.2022
Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой
Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:49
2022-01-12T10:49
происшествия
кемерово
москва
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 12 янв- РИА Новости. Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой.Бывший муж Ольги Михаил Трусов в тот день повел дочерей в кинотеатр ТЦ "Зимняя вишня". Во время пожара ему удалось выбраться из кинозала в коридор торгового центра, где его нашли и спасли пожарные. Девочки погибли.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
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происшествия, кемерово, москва, пожар в торговом центре в кемерово
10:49 12.01.2022
 
Потерявшая в "Зимней вишне" двух дочерей женщина вновь стала мамой

Потерявшая при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" двух дочерей женщина снова родила

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 янв- РИА Новости. Потерявшая во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" двоих дочерей Ольга Задоенко 10 января вновь стала мамой.
"10.01.2022 22:51 наша малышка с нами", – написала она в Instagram под фото из медицинского учреждения. Как следует из постов женщины, после трагедии она переехала в Москву, где вышла замуж.
Бывший муж Ольги Михаил Трусов в тот день повел дочерей в кинотеатр ТЦ "Зимняя вишня". Во время пожара ему удалось выбраться из кинозала в коридор торгового центра, где его нашли и спасли пожарные. Девочки погибли.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Мемориал в память о погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября 2021, 08:00
Три года ада. Как ждали приговора семьи, потерявшие детей в "Зимней вишне"
 
ПроисшествияКемеровоМоскваПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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