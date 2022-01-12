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Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для безопасности Европы
Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для безопасности Европы - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для безопасности Европы
РФ честно и прямо указала НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, заявил замглавы МИД РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:23
2022-01-12T19:59
нато
россия
в мире
сша
йенс столтенберг
бельгия
александр грушко
александр фомин
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. РФ честно и прямо указала НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО."Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
https://ria.ru/20220112/nato-1767557132.html
https://ria.ru/20220112/kontingenty-1767555707.html
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нато, россия, в мире, сша, йенс столтенберг, бельгия, александр грушко, александр фомин, совет россия-нато
19:23 12.01.2022 (обновлено: 19:59 12.01.2022)
 
Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для безопасности Европы

Замглавы МИД Грушко: поведение НАТО может привести к рискам для европейской безопасности

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. РФ честно и прямо указала НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
"Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
19:25
НАТО не собирается учитывать интересы других стран, заявил Грушко
Заседание Совета Россия-НАТО прошло в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Российскую межведомственную делегацию на первой за последние два года встрече Совета РФ-НАТО в Брюсселе представляли замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, участвовавший в переговорах РФ-США в Женеве. Со стороны НАТО - генсек альянса Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц альянса.
Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны обсудили вопросы европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Как заявил на брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, достичь договоренностей будет сложно, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
19:16
Минобороны призвало НАТО исключить наращивание контингентов в Европе
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа Совета затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания Совета Россия-НАТО состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии, а также закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
 
НАТОРоссияВ миреСШАЙенс СтолтенбергБельгияАлександр ГрушкоАлександр ФоминСовет Россия-НАТО
 
 
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