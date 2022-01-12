Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/politsiya-1767504349.html
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря - РИА Новости, 12.01.2022
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря
Жительницу Амурской области и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:04
2022-01-12T15:04
происшествия
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости. Жительницу Амурской области и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области, сообщает УМВД по региону.Уточняется, что ограде монастыря нанесен ущерб на 4 тысячи рублей, полиция установила, что к осквернению причастны ученица местной школы 2006 года рождения и ее 29-летняя тетя, обе они признались в вандализме."Предварительно установлено, что идея испортить ограждение монастыря принадлежала старшей из подозреваемых. Поучаствовать в противоправной акции она предложила своей юной племяннице. Сообща амурчанки при помощи баллончиков с черной и красной краской нанесли на стену различные знаки и символы, которые когда-то видели в интернете", - сообщает УМВД России по Амурской области.На родителей школьницы составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, также будет дана правовая оценка действиям родственницы подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", максимальные санкции по ней – лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20211012/nakhodka-1754154235.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область
15:04 12.01.2022
 
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря

Полиция заподозрила жительницу Приамурья и ее племянницу в осквернении монастыря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости. Жительницу Амурской области и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области, сообщает УМВД по региону.
Уточняется, что ограде монастыря нанесен ущерб на 4 тысячи рублей, полиция установила, что к осквернению причастны ученица местной школы 2006 года рождения и ее 29-летняя тетя, обе они признались в вандализме.
"Предварительно установлено, что идея испортить ограждение монастыря принадлежала старшей из подозреваемых. Поучаствовать в противоправной акции она предложила своей юной племяннице. Сообща амурчанки при помощи баллончиков с черной и красной краской нанесли на стену различные знаки и символы, которые когда-то видели в интернете", - сообщает УМВД России по Амурской области.
На родителей школьницы составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, также будет дана правовая оценка действиям родственницы подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", максимальные санкции по ней – лишение свободы на срок до трех лет.
Виды Находки - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября 2021, 11:08
В СК передали материалы об осквернении студентом Вечного огня в Находке
 
ПроисшествияАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России