https://ria.ru/20220112/politsiya-1767504349.html
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря - РИА Новости, 12.01.2022
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря
Жительницу Амурской области и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T15:04
2022-01-12T15:04
2022-01-12T15:04
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости. Жительницу Амурской области и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области, сообщает УМВД по региону.Уточняется, что ограде монастыря нанесен ущерб на 4 тысячи рублей, полиция установила, что к осквернению причастны ученица местной школы 2006 года рождения и ее 29-летняя тетя, обе они признались в вандализме."Предварительно установлено, что идея испортить ограждение монастыря принадлежала старшей из подозреваемых. Поучаствовать в противоправной акции она предложила своей юной племяннице. Сообща амурчанки при помощи баллончиков с черной и красной краской нанесли на стену различные знаки и символы, которые когда-то видели в интернете", - сообщает УМВД России по Амурской области.На родителей школьницы составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, также будет дана правовая оценка действиям родственницы подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", максимальные санкции по ней – лишение свободы на срок до трех лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, амурская область
Жительницу Приамурья и ее племянницу заподозрили в осквернении монастыря
Полиция заподозрила жительницу Приамурья и ее племянницу в осквернении монастыря
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 янв – РИА Новости.
Жительницу Амурской области
и ее племянницу – 15-летнюю школьницу подозревают в том, что они нанесли символы, напоминающие сатанинские, на ограду Богородичного женского монастыря в селе Среднебелая Амурской области, сообщает УМВД по региону
.
Уточняется, что ограде монастыря нанесен ущерб на 4 тысячи рублей, полиция установила, что к осквернению причастны ученица местной школы 2006 года рождения и ее 29-летняя тетя, обе они признались в вандализме.
"Предварительно установлено, что идея испортить ограждение монастыря принадлежала старшей из подозреваемых. Поучаствовать в противоправной акции она предложила своей юной племяннице. Сообща амурчанки при помощи баллончиков с черной и красной краской нанесли на стену различные знаки и символы, которые когда-то видели в интернете", - сообщает УМВД России по Амурской области.
На родителей школьницы составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию дочери, также будет дана правовая оценка действиям родственницы подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", максимальные санкции по ней – лишение свободы на срок до трех лет.