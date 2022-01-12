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Песков ответил на вопрос о ходе консультаций с США по безопасности
Песков ответил на вопрос о ходе консультаций с США по безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
Песков ответил на вопрос о ходе консультаций с США по безопасности
В России не будут уподобляться американским официальным лицам и сыпать угрозами и ультиматумами на фоне проходящих с НАТО и США переговоров, будем разговаривать РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:25
2022-01-12T13:27
в мире
сша
йенс столтенберг
дмитрий песков
александр грушко
нато
брюссель
обсе
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России не будут уподобляться американским официальным лицам и сыпать угрозами и ультиматумами на фоне проходящих с НАТО и США переговоров, будем разговаривать культурно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО (СРН). РФ представляет межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Со стороны НАТО во встрече участвуют высокопоставленные дипломаты тридцати стран-союзниц, председательствовать на переговорах будет генсек альянса Йенс Столтенберг."Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда ОБСЕ. Мы не хотели бы как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться. Мы ведем (переговоры) культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. И, все-таки, предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал Песков журналистам."Продолжение политики открытых дверей НАТО и дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ - это именно то, что с нашей точки зрения и по нашему убеждению угрожает нам. И это именно то, о не продолжении чего мы просим юридически сформулированные и обязывающие гарантии". - добавил он.В последние недели НАТО неоднократно подчеркивала, что готова слушать Россию, но не пойдет на компромиссы по ключевым вопросам, включая свою политику открытых дверей и право стран на присоединение к альянсу.
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в мире, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, александр грушко, нато, брюссель, обсе, россия
13:25 12.01.2022 (обновлено: 13:27 12.01.2022)
 
Песков ответил на вопрос о ходе консультаций с США по безопасности

Песков о консультациях с США: не хотим сыпать угрозами как американские официальные лица

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В России не будут уподобляться американским официальным лицам и сыпать угрозами и ультиматумами на фоне проходящих с НАТО и США переговоров, будем разговаривать культурно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО (СРН). РФ представляет межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Со стороны НАТО во встрече участвуют высокопоставленные дипломаты тридцати стран-союзниц, председательствовать на переговорах будет генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда ОБСЕ. Мы не хотели бы как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться. Мы ведем (переговоры) культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. И, все-таки, предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал Песков журналистам.
"Продолжение политики открытых дверей НАТО и дальнейшее продвижение НАТО в сторону наших границ - это именно то, что с нашей точки зрения и по нашему убеждению угрожает нам. И это именно то, о не продолжении чего мы просим юридически сформулированные и обязывающие гарантии". - добавил он.
В последние недели НАТО неоднократно подчеркивала, что готова слушать Россию, но не пойдет на компромиссы по ключевым вопросам, включая свою политику открытых дверей и право стран на присоединение к альянсу.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковАлександр ГрушкоНАТОБрюссельОБСЕРоссия
 
 
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