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Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации
Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации - РИА Новости, 12.01.2022
Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации
Средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей, прогнозирует зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:02
2022-01-12T13:02
2022-01-12T17:21
пенсия
общество
совет федерации рф
елена бибикова
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей, прогнозирует зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова."Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей", — сказала она. При этом сенатор напомнила, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9 процента.
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пенсия, общество, совет федерации рф, елена бибикова, россия
13:02 12.01.2022 (обновлено: 17:21 12.01.2022)
Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации
Сенатор Бибикова: средняя пенсия вырастет приблизительно на 1400 рублей после индексации