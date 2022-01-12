https://ria.ru/20220112/pensiya-1767481107.html

Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации

Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации - РИА Новости, 12.01.2022

Средняя пенсия вырастет на 1400 рублей после индексации

Средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей, прогнозирует зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:02

2022-01-12T13:02

2022-01-12T17:21

пенсия

общество

совет федерации рф

елена бибикова

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей, прогнозирует зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова."Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей", — сказала она. При этом сенатор напомнила, что с 1 января пенсии были уже проиндексированы на 5,9 процента.

https://ria.ru/20220112/pensii-1767426834.html

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пенсия, общество, совет федерации рф, елена бибикова, россия