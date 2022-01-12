https://ria.ru/20220112/pensii-1767477728.html
Пенсии могут проиндексировать задним числом с 1 января, сообщила сенатор
Пенсии могут проиндексировать задним числом с 1 января, сообщила сенатор - РИА Новости, 12.01.2022
Пенсии могут проиндексировать задним числом с 1 января, сообщила сенатор
Анонсированная президентом индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6 процента будет проведена, скорее всего, задним числом с 1 января, заявила РИА... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:41
2022-01-12T12:41
2022-01-12T19:52
совет федерации рф
елена бибикова
госдума рф
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Анонсированная президентом индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6 процента будет проведена, скорее всего, задним числом с 1 января, заявила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова."Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января", — сказала сенатор.Бибикова напомнила, что речь о соответствующем поручении президента по индексации пенсий шла в прошлом году при принятии бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года.Сенатор добавила, что закон об индексации пенсий в соответствии с поручением президента на уровень чуть выше инфляции на 8,6 процента будет принят, скорее всего, до конца января."Да, думаю, до конца января закон будет принят. На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации", — сказала она.Первое в этом году заседание Госдумы состоится 18 января, Совфеда — 26 января.
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совет федерации рф, елена бибикова, госдума рф
12:41 12.01.2022 (обновлено: 19:52 12.01.2022)
Пенсии могут проиндексировать задним числом с 1 января, сообщила сенатор
Сенатор Бибикова: предложенную Путиным индексацию пенсий, возможно, проведут задним числом