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Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"

Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон" - РИА Новости, 13.01.2022

Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"

На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-12T22:34

2022-01-12T22:34

2022-01-13T00:43

распространение коронавируса

общество

москва

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Во вторник в России была зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами ФМБА.

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