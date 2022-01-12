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https://ria.ru/20220112/omikron-1767577409.html
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон" - РИА Новости, 13.01.2022
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-12T22:34
2022-01-13T00:43
распространение коронавируса
общество
москва
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Во вторник в России была зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами ФМБА.
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общество, москва, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, здоровье
22:34 12.01.2022 (обновлено: 00:43 13.01.2022)
 
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"

Скворцова: 76% случаев COVID-19 среди обследуемых в ФМБА приходится на "омикрон"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Вчера и сегодня мы уже видим достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями — прежде всего "дельты". Скажем, на вчерашний показатель в нашей, я хочу подчеркнуть, когорте, которая набирается, 76% "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Во вторник в России была зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами ФМБА.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаЗдоровье
 
 
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