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Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон" - РИА Новости, 13.01.2022
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-12T22:34
2022-01-12T22:34
2022-01-13T00:43
распространение коронавируса
общество
москва
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На штамм "омикрон" приходится 76% случаев среди пациентов с коронавирусом, которых обследовали в учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), в том числе в Москве, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Во вторник в России была зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами ФМБА.
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общество, москва, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, здоровье
22:34 12.01.2022 (обновлено: 00:43 13.01.2022)
Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Скворцова: 76% случаев COVID-19 среди обследуемых в ФМБА приходится на "омикрон"