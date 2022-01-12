https://ria.ru/20220112/omikron-1767514978.html
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"
Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:03
2022-01-12T16:03
2022-01-12T16:03
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_108bfe10cff691eedc8fe3486fb3f687.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут увеличены, заказы на тесты уже поступают, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее сообщалось, что во вторник в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства."За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем с Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность миллион тестов в неделю", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что при необходимости мощности производства тестов могут быть увеличены до 2-3 миллионов в неделю.
https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766277849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717978_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_7081026250f06892cd5bf01ebbe7569d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"
В ФМБА планируют производить до миллиона тестов в неделю для выявления "омикрона"