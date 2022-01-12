https://ria.ru/20220112/omikron-1767514978.html

ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"

ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022

ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"

Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:03

2022-01-12T16:03

2022-01-12T16:03

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут увеличены, заказы на тесты уже поступают, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее сообщалось, что во вторник в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства."За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем с Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность миллион тестов в неделю", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что при необходимости мощности производства тестов могут быть увеличены до 2-3 миллионов в неделю.

https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766277849.html

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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса