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ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"
Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:03
2022-01-12T16:03
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут увеличены, заказы на тесты уже поступают, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.Ранее сообщалось, что во вторник в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства."За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем с Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность миллион тестов в неделю", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".Она отметила, что при необходимости мощности производства тестов могут быть увеличены до 2-3 миллионов в неделю.
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вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:03 12.01.2022
 
ФМБА планирует нарастить производство тестов на выявление "омикрона"

В ФМБА планируют производить до миллиона тестов в неделю для выявления "омикрона"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует производить миллион тест-систем в неделю для выявления "омикрона", при необходимости мощности будут увеличены, заказы на тесты уже поступают, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что во вторник в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства.
"За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем с Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней. Мы выйдем на базовую мощность миллион тестов в неделю", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что при необходимости мощности производства тестов могут быть увеличены до 2-3 миллионов в неделю.
Вероника Скворцова
31 декабря 2021, 10:55Распространение коронавируса
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины ФМБА от коронавируса
 
Вероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)РоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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