https://ria.ru/20220112/omikron-1767514715.html
В Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на "омикрон"
В Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на "омикрон" - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на "омикрон"
Доля "омикрона" среди циркулирующих в Москве штаммов коронавируса, по данным на 10 января, составляет около 30 процентов, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:02
2022-01-12T16:02
2022-01-12T16:45
москва
александр гинцбург
распространение коронавируса
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доля "омикрона" среди циркулирующих в Москве штаммов коронавируса, по данным на 10 января, составляет около 30 процентов, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Первичные данные совместные, полученные с депздравом Москвы, говорят, что <…> на первый день этой недели до 30 процентов уже циркулировало штаммов в популяции "омикрон", — сказал он в эфире канала "Россия 24".Ранее Владимир Путин заявил, что на подготовку к новому витку пандемии осталось примерно две недели. Глава государства поручил подготовить комплекс мер для смягчения его последствий, в частности, повысить темпы вакцинации и мобилизовать медицинские учреждения.За неделю с 3 по 9 января в мире зарегистрировали рекордные 15 154 666 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ранее в ВОЗ. В России показатели тоже растут, сегодня выявили 17 946 инфицированных.Впервые вспышку загадочного заболевания зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что его провоцирует неизвестный ранее коронавирус. Ученые назвали его SARS-CoV-2, а вызываемую им инфекцию — COVID-19. Одиннадцатого марта 2020-го ВОЗ объявила пандемию.Больше всего случаев в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает шестую строчку. Пока в большинстве стран распространен штамм "дельта", но, по мнению ученых, в ближайшее время его может заместить "омикрон".Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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москва, александр гинцбург
16:02 12.01.2022 (обновлено: 16:45 12.01.2022)
В Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на "омикрон"
Гинцбург: в Москве до 30% циркулирующих штаммов коронавируса приходится на "омикрон"