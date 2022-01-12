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В Кремле ожидают высокий уровень заболеваемости из-за омикрон-штамма
В Кремле ожидают высокий уровень заболеваемости из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 12.01.2022
В Кремле ожидают высокий уровень заболеваемости из-за омикрон-штамма
Цифры заболеваемости "омикроном" в России будут очень высокими, это специфика нового штамма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:16
2022-01-12T13:16
2022-01-12T13:21
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Цифры заболеваемости "омикроном" в России будут очень высокими, это специфика нового штамма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрона". Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим, о чем сегодня и шла речь", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что ответить на вопрос, потребуется ли локдаун или введение нерабочих дней, пока никто не может. "Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны", - подчеркнул Песков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:16 12.01.2022 (обновлено: 13:21 12.01.2022)
В Кремле ожидают высокий уровень заболеваемости из-за омикрон-штамма
Пресс-секретарь Путина Песков: цифры заболеваемости из-за "омикрона" будут очень высокими
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Цифры заболеваемости "омикроном" в России
будут очень высокими, это специфика нового штамма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрона". Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим, о чем сегодня и шла речь", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что ответить на вопрос, потребуется ли локдаун или введение нерабочих дней, пока никто не может. "Единственное, не прогноз, а в чем можно быть уверенным, что, если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны", - подчеркнул Песков.