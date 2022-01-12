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В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 12.01.2022
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у военнослужащего, вернувшегося в Рязанскую область в начале января из Африки, сообщила оперативная группа правительства... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:02
2022-01-12T13:02
общество
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
анна попова
telegram (приложение)
россия
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у военнослужащего, вернувшегося в Рязанскую область в начале января из Африки, сообщила оперативная группа правительства региона в Telegram-канале."По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм "омикрон" у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики", - говорится в сообщении.Больного своевременно изолировали. Заболевание у него протекает в легкой форме, так как "он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", отмечается в релизе.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи "омикрона" зарегистрированы в 13 субъектах РФ, в том числе в Рязанской области. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 698 заразившихся этим штаммом коронавируса.
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общество, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:02 12.01.2022
 
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм

Штамм "омикрон" выявили у военного в Рязанской области

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у военнослужащего, вернувшегося в Рязанскую область в начале января из Африки, сообщила оперативная группа правительства региона в Telegram-канале.
"По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм "омикрон" у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики", - говорится в сообщении.
Больного своевременно изолировали. Заболевание у него протекает в легкой форме, так как "он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", отмечается в релизе.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи "омикрона" зарегистрированы в 13 субъектах РФ, в том числе в Рязанской области. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 698 заразившихся этим штаммом коронавируса.
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Эксперт оценила появление тест-системы для штамма "омикрон"
 
ОбществоРязанская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаTelegram (приложение)РоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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