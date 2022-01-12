https://ria.ru/20220112/omikron-1767481199.html
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 12.01.2022
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у военнослужащего, вернувшегося в Рязанскую область в начале января из Африки, сообщила оперативная группа правительства... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:02
2022-01-12T13:02
2022-01-12T13:02
общество
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
здоровье - общество
анна попова
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россия
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РЯЗАНЬ, 12 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у военнослужащего, вернувшегося в Рязанскую область в начале января из Африки, сообщила оперативная группа правительства региона в Telegram-канале."По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм "омикрон" у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики", - говорится в сообщении.Больного своевременно изолировали. Заболевание у него протекает в легкой форме, так как "он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", отмечается в релизе.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи "омикрона" зарегистрированы в 13 субъектах РФ, в том числе в Рязанской области. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 698 заразившихся этим штаммом коронавируса.
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общество, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, анна попова, telegram (приложение), россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Рязанской области у военного выявили омикрон-штамм
Штамм "омикрон" выявили у военного в Рязанской области