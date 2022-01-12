Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/omikron-1767441233.html
В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом
В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 12.01.2022
В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом
Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:32
2022-01-12T09:43
распространение коронавируса
общество
киргизия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762686630_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5d2068d5d334b79d4a9cfd783df34f83.jpg
БИШКЕК, 12 янв - РИА Новости. Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.По его словам, за последние сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19. "Такого не было пять месяцев", - подчеркнули в штабе.Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам о начале четвертой волны коронавируса в Киргизии. "Система здравоохранения готова к ней", - уточнил он.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее число инфицированных достигло 187 тысяч. Более 2,8 тысяч человек скончались от болезни.
https://ria.ru/20220112/omikron-1767424619.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762686630_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6603b9ccaadd13877f6d36f00c992edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, киргизия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:32 12.01.2022 (обновлено: 09:43 12.01.2022)
 
В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Киргизии зарегистрировали первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон"

© AP Photo / Kin CheungИзображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон"
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса омикрон - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Изображение клеток, инфицированных вариантом коронавируса "омикрон"
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 12 янв - РИА Новости. Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"В национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм", - заявил представитель штаба.
По его словам, за последние сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19. "Такого не было пять месяцев", - подчеркнули в штабе.
Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам о начале четвертой волны коронавируса в Киргизии. "Система здравоохранения готова к ней", - уточнил он.
Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее число инфицированных достигло 187 тысяч. Более 2,8 тысяч человек скончались от болезни.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
04:15Распространение коронавируса
Врач предсказал "падение" омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоКиргизияЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
Лента новостейМолния
Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России