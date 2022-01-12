https://ria.ru/20220112/omikron-1767441233.html

В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 12.01.2022

В Киргизии зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:32

2022-01-12T09:32

2022-01-12T09:43

распространение коронавируса

общество

киргизия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БИШКЕК, 12 янв - РИА Новости. Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Киргизии, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.По его словам, за последние сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19. "Такого не было пять месяцев", - подчеркнули в штабе.Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам о начале четвертой волны коронавируса в Киргизии. "Система здравоохранения готова к ней", - уточнил он.Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее число инфицированных достигло 187 тысяч. Более 2,8 тысяч человек скончались от болезни.

https://ria.ru/20220112/omikron-1767424619.html

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общество, киргизия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса