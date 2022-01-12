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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220112/ogranicheniya-1767575763.html
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона"
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона"
Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T22:04
2022-01-12T23:03
распространение коронавируса
москва
омикрон-штамм коронавируса
владимир ефимов (политик)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он подчеркнул, что город готов работать в условиях временных ограничений.Вице-мэр отметил, что ранее такие меры в городе вводили точечно, что позволило "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации".По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но "их набор понятен", сценарии проработаны.На подготовку в России к новому витку пандемии из-за "омикрона" есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года.О том, что цифры инфицирования "омикроном" в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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москва, омикрон-штамм коронавируса, владимир ефимов (политик), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:04 12.01.2022 (обновлено: 23:03 12.01.2022)
 
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона"

Заммэра Ефимов: в Москве могут ввести новые ограничения из-за распространения "омикрона"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставляет пациента в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке
Бригада скорой помощи доставляет пациента в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бригада скорой помощи доставляет пациента в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает. Только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений", — уточнил чиновник.
При этом он подчеркнул, что город готов работать в условиях временных ограничений.
Вице-мэр отметил, что ранее такие меры в городе вводили точечно, что позволило "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации".
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По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но "их набор понятен", сценарии проработаны.

"В этой ситуации мы тоже будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное — на количество госпитализаций, <...> поэтому будем принимать оперативные решения по введению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения", — заключил Ефимов.

На подготовку в России к новому витку пандемии из-за "омикрона" есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года.
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О том, что цифры инфицирования "омикроном" в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаМоскваОмикрон-штамм коронавирусаВладимир Ефимов (политик)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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