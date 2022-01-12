https://ria.ru/20220112/ogranicheniya-1767575763.html

Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона"

Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона" - РИА Новости, 12.01.2022

Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за "омикрона"

Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:04

2022-01-12T22:04

2022-01-12T23:03

распространение коронавируса

москва

омикрон-штамм коронавируса

владимир ефимов (политик)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195938_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_363eed1949131c33f7cf38b7ae3a66bc.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Москвы не исключают введения новых временных ограничений из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".При этом он подчеркнул, что город готов работать в условиях временных ограничений.Вице-мэр отметил, что ранее такие меры в городе вводили точечно, что позволило "практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые ситуации".По его словам, пока преждевременно говорить, о каких именно ограничениях может идти речь, но "их набор понятен", сценарии проработаны.На подготовку в России к новому витку пандемии из-за "омикрона" есть примерно две недели, заявил ранее в среду Владимир Путин. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, новой волны не избежать, поскольку этот штамм начал распространяться в стране еще в конце прошлого года.О том, что цифры инфицирования "омикроном" в России будут очень высокими говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это специфика штамма. При этом предварительные данные позволяют говорить, что заболевание может протекать легче, добавил представитель Кремля.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767564815.html

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767519428.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, омикрон-штамм коронавируса, владимир ефимов (политик), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии