17:00 12.01.2022 (обновлено: 17:24 12.01.2022)
Токаев поблагодарил генсека ОДКБ за помощь
Президент Казахстана Токаев поблагодарил союзников ОДКБ за помощь в установлении порядка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и в ходе встречи выразил благодарность союзникам по организации за поддержку и своевременную помощь республике в условиях террористического нападения, сообщила пресс-служба Токаева.
"Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения", - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь, Зась проинформировал главу Казахстана о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и начале вывода миротворческого контингента из страны.
"Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.