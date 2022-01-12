https://ria.ru/20220112/odkb-1767527503.html

Токаев поблагодарил генсека ОДКБ за помощь

Токаев поблагодарил генсека ОДКБ за помощь - РИА Новости, 12.01.2022

Токаев поблагодарил генсека ОДКБ за помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и в ходе встречи выразил благодарность союзникам по организации за... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:00

2022-01-12T17:00

2022-01-12T17:24

беспорядки в казахстане

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и в ходе встречи выразил благодарность союзникам по организации за поддержку и своевременную помощь республике в условиях террористического нападения, сообщила пресс-служба Токаева."Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения", - говорится в сообщении пресс-службы.В свою очередь, Зась проинформировал главу Казахстана о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане и начале вывода миротворческого контингента из страны."Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки", - говорится в сообщении пресс-службы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/gosdep-1767422452.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767268844.html

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