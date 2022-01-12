Казахстан обоснованно обратился за помощью в ОДКБ, заявил посол республики
Посол в Азербайджане Абдыкаримов: Казахстан обоснованно обратился за помощью в ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБронированный автомобиль "Тигр"российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате
Бронированный автомобиль "Тигр"российского контингента миротворческих сил ОДКБ на улице в Алма-Ате
БАКУ, 12 янв – РИА Новости. Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.
"В Казахстане в настоящее время находятся около 2,5 тысячи миротворцев ОДКБ. На момент принятия соответствующего решения существовала угроза потери контроля над городом Алма-Ата. Потеря контроля над Алма-Атой означала бы потерю государства. Попытка государственного переворота в Казахстане не увенчалась успехом. Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью в Организацию договора о коллективной безопасности", - сказал Абдыкаримов в ходе пресс-конференции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.