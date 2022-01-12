https://ria.ru/20220112/nato-1767575479.html

Эксперт рассказал о сложностях на встрече России и НАТО

Эксперт рассказал о сложностях на встрече России и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Эксперт рассказал о сложностях на встрече России и НАТО

Встреча России и США по гарантиям безопасности прошла достаточно успешно, и примерно понятно, куда сторонам двигаться дальше, в то время как заседание Совета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T22:03

2022-01-12T22:03

2022-01-12T22:03

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совет россия-нато

андрей кортунов

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Встреча России и США по гарантиям безопасности прошла достаточно успешно, и примерно понятно, куда сторонам двигаться дальше, в то время как заседание Совета Россия - НАТО оставило больше вопросов из-за сложности диалога с большим количеством участников, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По словам Кортунова, стоит проводить различия между двусторонней российско-американской встречей и заседанием Совета Россия - НАТО, потому что в двусторонней встрече в Женеве есть повестка дня, прежде всего связанная со стратегическими ядерными вооружениями, с ракетами средней дальности в Европе. Как отметил эксперт, работа между РФ и США сложная, пока что спорная, но но примерно понятно, к чему там можно прийти, поскольку при всех разногласиях есть единая стратегическая культура двух стран."А вот если говорить об отношениях России и НАТО, то здесь расхождения гораздо больше и они в какой-то степени являются принципиальными. То есть (имеют место) разные взгляды на европейскую безопасность, на условия ее обеспечения, на то, что является законным и незаконным, справедливым и несправедливым, что может и не может позволить каждая из сторон. И состав более сложный", - пояснил собеседник агентства.Кортунов добавил, что сложности заседанию Совета Россия - НАТО добавляет тот факт, что надо взаимодействовать сразу со всеми странами альянса, которые при этом и не всегда друг с другом солидарны."Я считаю, что первая фаза - встреча в Женеве - прошла достаточно успешно, по крайней мере предсказуемо. И более-менее ясно, в каком направлении нужно двигаться дальше. А вот то, что сегодня проходило в Брюсселе, оставляет гораздо больше вопросов. Здесь, как всегда дьявол кроется в деталях, то есть многие аспекты остались непонятны, по крайней мере на данный момент", - подчеркнул Кортунов.Эксперт отметил, что, например, одной из таких деталей является предложение НАТО к России возобновить работу миссий в Брюсселе и Москве, при этом непонятно, в каком формате. "То есть возвращаемся ли мы к ситуации, которая была летом прошлого года? Но тогда в этом большого смысла нет", - сказал Кортунов, добавив, что если речь в предложении альянса идет о восстановлении взаимодействия между военными на разных уровнях, то, конечно, это изменение позиции НАТО и такое изменение можно приветствовать.Говоря о перспективах дальнейших встреч Совета Россия - НАТО, Кортунов сказал, что необходимо некоторое время подождать, посмотреть, как стороны уточнят свое видение дальнейшего развития отношений и дальнейшего переговорного процесса, и основании того уже делать выводы, можно ли считать заседание в Брюсселе успехом или неудачей."Пока кажется, что очень много вопросов остаются не вполне ясными. Но в любом случае я бы сказал, что то обстоятельство, что никто не хлопнул дверью, никто с переговоров не ушел, что переговоры длились дольше, чем было запланировано, стороны друг друга слушали, по всей видимости пытались как-то понять взаимные опасения и представления о вызовах и угрозах, это само по себе хорошо. Давно такого диалога не было. Я думаю, что тот факт, что он состоялся и не был прерван, говорит о том, что не все так плохо", - подытожил эксперт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

https://ria.ru/20220112/nato-1767571382.html

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в мире, сша, нато, российский совет по международным делам, совет россия-нато, андрей кортунов, россия