19:29 12.01.2022 (обновлено: 19:39 12.01.2022)
Страны НАТО должны принять миротворческую роль России, заявил Грушко
Замглавы МИД Грушко: страны НАТО должны принять миротворческую роль России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
По его словам, практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он добавил, что Россия останавливала войны - Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.
"Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.