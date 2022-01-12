https://ria.ru/20220112/nato-1767557708.html

Страны НАТО должны принять миротворческую роль России, заявил Грушко

Страны НАТО должны принять миротворческую роль России, заявил Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Страны НАТО должны принять миротворческую роль России, заявил Грушко

Если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:29

2022-01-12T19:29

2022-01-12T19:39

в мире

нато

россия

александр грушко

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО.По его словам, практически вся история НАТО, несмотря на заявления о его "оборонительном" характере, это история войн, интервенции, оставившей следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев. Он добавил, что Россия останавливала войны - Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье."Если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять эту важную роль РФ как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве и которая вносит критический вклад в поддержание мира и стабильности", - сказал Грушко в ходе пресс-конференции.

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в мире, нато, россия, александр грушко, совет россия-нато