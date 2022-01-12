https://ria.ru/20220112/nato-1767530227.html

Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО

Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО

Никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:12

2022-01-12T17:12

2022-01-12T17:12

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."У нас нет для этого каких-либо предварительных условий", - сказал Столтенберг по итогам Совета Россия - НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.

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в мире, йенс столтенберг, нато, россия