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Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО
Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО
Никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:12
2022-01-12T17:12
2022-01-12T17:12
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Никаких предварительных условий для восстановления работы российской миссии при НАТО у альянса нет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."У нас нет для этого каких-либо предварительных условий", - сказал Столтенберг по итогам Совета Россия - НАТО, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия
Условий для восстановления работы российской миссии нет, заявил генсек НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: у НАТО нет условий для восстановления работы российской миссии