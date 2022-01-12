https://ria.ru/20220112/nato-1767529617.html

Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО

Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО

НАТО считает, что можно добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, но надо разрядить напряженность, сказал по итогам заседания Совета... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:09

2022-01-12T17:09

2022-01-12T18:17

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

брюссель

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767483910_0:0:2020:1137_1920x0_80_0_0_898398867b78827d24803ad78ee07951.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. НАТО считает, что можно добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, но надо разрядить напряженность, сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.Он отметил, что НАТО ведет диалог с Россией, но всегда учитывает возможность неуспеха таких дискуссий.Столтенберг указал, что НАТО считает вполне возможным добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, "однако для этого сначала необходимо разрядить напряженность".

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, йенс столтенберг, брюссель, совет россия-нато