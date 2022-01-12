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Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО
Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО
НАТО считает, что можно добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, но надо разрядить напряженность, сказал по итогам заседания Совета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:09
2022-01-12T17:09
2022-01-12T18:17
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йенс столтенберг
брюссель
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. НАТО считает, что можно добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, но надо разрядить напряженность, сказал по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.Он отметил, что НАТО ведет диалог с Россией, но всегда учитывает возможность неуспеха таких дискуссий.Столтенберг указал, что НАТО считает вполне возможным добиться снижения рисков кризисов в отношениях с Россией в будущем, "однако для этого сначала необходимо разрядить напряженность".
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, брюссель, совет россия-нато
17:09 12.01.2022 (обновлено: 18:17 12.01.2022)
Столтенберг предложил разрядить напряженность между Россией и НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: надо разрядить напряженность между Россией и альянсом