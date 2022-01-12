17:04 12.01.2022 (обновлено: 17:44 12.01.2022)
НАТО усилит присутствие на востоке в случае эскалации, заявил генсек
Генсек НАТО Столтенберг: НАТО усилит присутствие на востоке в случае эскалации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке, в случае если РФ "снова применит силу" в отношении Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Если Россия снова применит силу против Украины и вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.