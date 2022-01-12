https://ria.ru/20220112/nato-1767528164.html

НАТО усилит присутствие на востоке в случае эскалации, заявил генсек

НАТО усилит присутствие на востоке в случае эскалации, заявил генсек - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО усилит присутствие на востоке в случае эскалации, заявил генсек

НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке, в случае если РФ "снова применит силу" в отношении Украины, заявил генсек альянса Йенс... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:04

2022-01-12T17:44

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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дмитрий песков

совет россия-нато

россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке, в случае если РФ "снова применит силу" в отношении Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Если Россия снова применит силу против Украины и вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/nato-1767529617.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, киев, дмитрий песков, совет россия-нато, россия