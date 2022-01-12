https://ria.ru/20220112/nato-1767527413.html
В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации
В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации - РИА Новости, 12.01.2022
В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с тем, что помощь Украине со стороны альянса и совместные учения способствуют эскалации в регионе. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T17:00
2022-01-12T17:00
2022-01-12T17:48
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
европа
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491899_0:230:3230:2047_1920x0_80_0_0_15a46c7f8c317b2db43769d63e26d1be.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с тем, что помощь Украине со стороны альянса и совместные учения способствуют эскалации в регионе.Генсек выступил перед журналистами по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе."Украина – суверенная страна и имеет право на самооборону. Украина – не угроза для России… У России самая большая территория в Европе, это мощная ядерная держава… Поэтому ситуация тут обратная… Кризис создала Россия, поэтому очень важно, чтобы Россия начала деэскалацию", - сказал он, отвечая на вопрос, не считает ли он, что учения НАТО в регионе и помощь Украине со стороны альянса ведут к эскалации ситуации.
https://ria.ru/20220112/nato-1767530227.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491899_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_6e2844ba6fca76fae368068fbb0b8fba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, йенс столтенберг, европа, совет россия-нато, россия
17:00 12.01.2022 (обновлено: 17:48 12.01.2022)
В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации
Генсек НАТО Столтенберг: помощь Украине со стороны альянса не ведет к эскалации в регионе