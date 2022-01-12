https://ria.ru/20220112/nato-1767527413.html

В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации

В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации - РИА Новости, 12.01.2022

В НАТО не считают, что совместные учения с Украиной ведут к эскалации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с тем, что помощь Украине со стороны альянса и совместные учения способствуют эскалации в регионе. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T17:00

2022-01-12T17:00

2022-01-12T17:48

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

европа

совет россия-нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491899_0:230:3230:2047_1920x0_80_0_0_15a46c7f8c317b2db43769d63e26d1be.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не согласился с тем, что помощь Украине со стороны альянса и совместные учения способствуют эскалации в регионе.Генсек выступил перед журналистами по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе."Украина – суверенная страна и имеет право на самооборону. Украина – не угроза для России… У России самая большая территория в Европе, это мощная ядерная держава… Поэтому ситуация тут обратная… Кризис создала Россия, поэтому очень важно, чтобы Россия начала деэскалацию", - сказал он, отвечая на вопрос, не считает ли он, что учения НАТО в регионе и помощь Украине со стороны альянса ведут к эскалации ситуации.

https://ria.ru/20220112/nato-1767530227.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, европа, совет россия-нато, россия