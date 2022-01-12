https://ria.ru/20220112/nato-1767525405.html
России и НАТО сложно достичь договоренностей, заявил Столтенберг
России и НАТО сложно достичь договоренностей, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
России и НАТО сложно достичь договоренностей, заявил Столтенберг
НАТО и РФ сложно достичь договоренностей, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:54
2022-01-12T16:54
2022-01-12T17:11
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и РФ сложно достичь договоренностей, но альянс готов сесть за стол переговоров для дискуссий с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы готовы сесть (за стол переговоров). Однако, конечно, для того, чтобы достичь серьезного прогресса и договоренности, нам нужна деэскалация. Мы готовы встретиться в ближайшем будущем и более детально заняться различными вопросами", - сказал Столтенберг по итогам Совета Россия-НАТО.По его словам, НАТО ожидает от России положительный ответ на предложение альянса назначить график встреч по безопасности.Он также отметил, что США консультировались с НАТО до переговоров с РФ в Женеве и после.
https://ria.ru/20220112/nato-1767522547.html
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в мире, нато, россия, сша, йенс столтенберг, москва, совет россия-нато
16:54 12.01.2022 (обновлено: 17:11 12.01.2022)
России и НАТО сложно достичь договоренностей, заявил Столтенберг
Столтенберг: России и НАТО сложно достичь договоренностей