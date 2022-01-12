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Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО
Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО
НАТО и Россия провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию, это была полезная встреча, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:42
2022-01-12T16:42
2022-01-12T16:59
в мире
йенс столтенберг
нато
брюссель
россия
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совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и Россия провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию, это была полезная встреча, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед... У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее... Но встреча была полезной", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду в Брюсселе.
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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель, россия, украина, совет россия-нато
16:42 12.01.2022 (обновлено: 16:59 12.01.2022)
Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО