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Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО

Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Столтенберг заявил об открытой дискуссии на заседании Совета Россия — НАТО

НАТО и Россия провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию, это была полезная встреча, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:42

2022-01-12T16:42

2022-01-12T16:59

в мире

йенс столтенберг

нато

брюссель

россия

украина

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. НАТО и Россия провели в Брюсселе откровенную и открытую дискуссию, это была полезная встреча, союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед... У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности на Украине и вокруг нее... Но встреча была полезной", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду в Брюсселе.

брюссель

россия

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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель, россия, украина, совет россия-нато