https://ria.ru/20220112/nato-1767522547.html

Россия не может запретить Украине вступить в НАТО, считает Столтенберг

Россия не может запретить Украине вступить в НАТО, считает Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

Россия не может запретить Украине вступить в НАТО, считает Столтенберг

Союзники по НАТО едины в том, что РФ не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву, заявил генсек НАТО Йенс... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:42

2022-01-12T16:42

2022-01-12T17:27

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО едины в том, что РФ не может наложить вето на вступление Украины в альянс, и готовы оказывать поддержку Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО", - сказал Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду в Брюсселе.Он добавил, что НАТО готова оказать Киеву поддержку на пути вступления в НАТО, а также помочь провести реформы и модернизировать вооруженные силы.Как заявил 10 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам переговоров с замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве, Москве надоели пустые разговоры, полуобещания и неправильное толкование. России необходимы "железобетонные, юридически значимые гарантии" того, что Украина и Грузия "обязаны", никогда не становиться членами НАТО". Это вопрос национальной безопасности, заключил дипломат.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767522133.html

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