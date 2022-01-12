https://ria.ru/20220112/nato-1767521976.html
Столтенберг заявил о необходимости деэскалации в Европе
Столтенберг заявил о необходимости деэскалации в Европе - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг заявил о необходимости деэскалации в Европе
Страны НАТО заявили РФ, что нужна деэскалация и соблюдение международных обязательств, отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:40
2022-01-12T16:40
2022-01-12T21:02
нато
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йенс столтенберг
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Страны НАТО заявили РФ, что нужна деэскалация и соблюдение международных обязательств, отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе."Призвали Россию воздержаться от агрессивного поведения и злонамеренных действий против союзников по НАТО, а также соблюдать все свои международные обязательства", - сказал Столтенберг.Он добавил, что союзники на переговорах выразили озабоченность в связи с ситуацией вокруг Украины. "Союзники… призывают Россию к немедленной деэскалации, уважению территориальной целостности и суверенитета своих соседей", - заявил Столтенберг.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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нато, россия, в мире, украина, киев, йенс столтенберг, совет россия-нато
16:40 12.01.2022 (обновлено: 21:02 12.01.2022)
Столтенберг заявил о необходимости деэскалации в Европе
Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости деэскалации обстановки в Европе