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Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг
Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг
РФ на заседании Совета Россия-НАТО подняла свое предложение о приостановке принятия в альянс новых членов, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:39
2022-01-12T16:39
2022-01-12T17:58
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. РФ на заседании Совета Россия-НАТО подняла свое предложение о приостановке принятия в альянс новых членов, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Сегодня Россия подняла на обсуждении свои предложения, которые она выдвинула в декабре относительно своих озабоченностей ситуацией с безопасностью. Это, в том числе, касается приостановки принятия новых членов в НАТО и вывода сил с территории союзников на востоке", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
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в мире, йенс столтенберг, москва, нато, россия, совет россия-нато
16:39 12.01.2022 (обновлено: 17:58 12.01.2022)
Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: Россия представила свою позицию по нерасширению альянса