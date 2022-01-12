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Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг

Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

Россия представила свою позицию по нерасширению НАТО, заявил Столтенберг

РФ на заседании Совета Россия-НАТО подняла свое предложение о приостановке принятия в альянс новых членов, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:39

2022-01-12T16:39

2022-01-12T17:58

в мире

йенс столтенберг

москва

нато

россия

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. РФ на заседании Совета Россия-НАТО подняла свое предложение о приостановке принятия в альянс новых членов, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг."Сегодня Россия подняла на обсуждении свои предложения, которые она выдвинула в декабре относительно своих озабоченностей ситуацией с безопасностью. Это, в том числе, касается приостановки принятия новых членов в НАТО и вывода сил с территории союзников на востоке", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

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2022

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