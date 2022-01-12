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НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг
НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг
Союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:38
2022-01-12T16:38
2022-01-12T17:14
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йенс столтенберг
брюссель
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду в Брюсселе.
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, брюссель, совет россия-нато
16:38 12.01.2022 (обновлено: 17:14 12.01.2022)
НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил о желании достичь прогресса в отношениях с Россией