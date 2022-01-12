https://ria.ru/20220112/nato-1767521548.html

НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг

НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

НАТО нацелена на прогресс в отношениях с Россией, заявил Столтенберг

Союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:38

2022-01-12T16:38

2022-01-12T17:14

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

брюссель

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Союзники по НАТО нацелены на достижение прогресса в отношениях с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники по НАТО подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы найти политический путь для продвижения вперед", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в среду в Брюсселе.

россия

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, брюссель, совет россия-нато