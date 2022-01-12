https://ria.ru/20220112/nato-1767521092.html

Россия пока не готова назначить график встреч с НАТО, заявил Столтенберг

Россия пока не готова назначить график встреч с НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022

Россия пока не готова назначить график встреч с НАТО, заявил Столтенберг

Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:38

2022-01-12T16:38

2022-01-12T17:51

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

брюссель

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Генсек заявил, что в альянсе предложили составить график заседаний по контролю над вооружениями и ракетами."Я предложил и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ", - заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20220112/sholts-1767533913.html

россия

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, брюссель, совет россия-нато