https://ria.ru/20220112/nato-1767520942.html
Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, заявил Столтенберг
Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, заявил Столтенберг - РИА Новости, 12.01.2022
Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, заявил Столтенберг
Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, их нелегко преодолеть, но было важно начать диалог, заявил генсек Североатлантического... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:36
2022-01-12T16:36
2022-01-12T16:44
в мире
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йенс столтенберг
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совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, их нелегко преодолеть, но было важно начать диалог, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Между союзниками в НАТО и Россией существуют серьезные противоречия по этим вопросам. Противоречия нелегко будет преодолеть, однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу", - сказал он по итогам Совета Россия-НАТО, отметив, что это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, европа, нато, совет россия-нато
16:36 12.01.2022 (обновлено: 16:44 12.01.2022)
Между НАТО и Россией существуют серьезные разногласия, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: между альянсом и Россией существуют серьезные разногласия