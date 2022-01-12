https://ria.ru/20220112/nato-1767520768.html
Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО
Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО обсуждалась Украина. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:35
2022-01-12T16:35
2022-01-12T16:49
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО обсуждалась Украина."Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности", - сказал Столтенберг по итогам Совета Россия-НАТО.
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, совет россия-нато, россия
16:35 12.01.2022 (обновлено: 16:49 12.01.2022)
Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: на переговорах с Россией среди прочего обсуждалась Украина