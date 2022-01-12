https://ria.ru/20220112/nato-1767520768.html

Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО

Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Столтенберг заявил об обсуждении Украины на заседании Совета Россия — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО обсуждалась Украина. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:35

2022-01-12T16:35

2022-01-12T16:49

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совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета Россия-НАТО обсуждалась Украина."Мы провели серьезный и прямой обмен мнениями касательно ситуации на Украине и вокруг нее и европейской безопасности", - сказал Столтенберг по итогам Совета Россия-НАТО.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, совет россия-нато, россия