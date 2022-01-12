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В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО
В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО
В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:11
2022-01-12T19:32
в мире
сша
йенс столтенберг
бельгия
александр грушко
александр фомин
нато
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск) и длились больше четырех часов.Российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представляют замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве. От НАТО присутствуют генсек блока Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.Мероприятие стало продолжением переговоров с США по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации по тому же вопросу на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Результаты состоявшихся переговоров еще не озвучили, пока стороны лишь в общих чертах высказывают готовность к дальнейшему диалогу. Так, в миссии США в НАТО заявили, что открыты для общения, но остаются приверженными принципу сдерживания. Столтенберг назвал прошедшую дискуссию непростой, но важной, в частности, как он рассказал, обсуждалась Украина. Российская сторона пока не выступала с заявлениями.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
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в мире, сша, йенс столтенберг, бельгия, александр грушко, александр фомин, нато, совет россия-нато, россия
16:11 12.01.2022 (обновлено: 19:32 12.01.2022)
 
В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв — РИА Новости. В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск) и длились больше четырех часов.
Российскую делегацию на первой за два года встрече СРН представляют замглавы МИД Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин, участвовавший в переговорах в Женеве.
От НАТО присутствуют генсек блока Йенс Столтенберг и представители тридцати стран-союзниц.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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Мероприятие стало продолжением переговоров с США по гарантиям безопасности, которые состоялись 9-10 января в Швейцарии. На завтра запланированы консультации по тому же вопросу на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Результаты состоявшихся переговоров еще не озвучили, пока стороны лишь в общих чертах высказывают готовность к дальнейшему диалогу. Так, в миссии США в НАТО заявили, что открыты для общения, но остаются приверженными принципу сдерживания. Столтенберг назвал прошедшую дискуссию непростой, но важной, в частности, как он рассказал, обсуждалась Украина. Российская сторона пока не выступала с заявлениями.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Совет Россия — НАТО создали в 2002 году как площадку для развития координации. После 2008-го работа затормозилась, в 2014-м отношения стали еще более напряженными. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. Москва в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАЙенс СтолтенбергБельгияАлександр ГрушкоАлександр ФоминНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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