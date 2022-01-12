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Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным
Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным - РИА Новости, 12.01.2022
Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проходящее в среду в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО "своевременным в критически важный для безопасности Европы... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:35
2022-01-12T12:35
2022-01-12T12:51
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал проходящее в среду в Брюсселе заседание Совета Россия-НАТО "своевременным в критически важный для безопасности Европы момент"."Сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, становится еще более важным сесть за стол переговоров и обсудить наши проблемы", - написал он в Twitter.Россию на заседании Совета Россия-НАТО представляет межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Со стороны НАТО во встрече участвуют высокопоставленные дипломаты тридцати стран-союзниц, председательствовать на переговорах будет генсек альянса Йенс Столтенберг.Встреча началась примерно в десять утра по местному времени (12.00 мск), она, как ожидается, продлится порядка трех часов, после чего Столтенберг, а затем глава российской делегации дадут итоговые пресс-конференции.
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в мире, йенс столтенберг, европа, нато, александр грушко, брюссель, совет россия-нато, россия
12:35 12.01.2022 (обновлено: 12:51 12.01.2022)
Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным
Генсек НАТО Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным