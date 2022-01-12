https://ria.ru/20220112/nato-1767463204.html

Многие журналисты не смогли попасть на заседание Совета Россия-НАТО

Многие журналисты не смогли попасть на заседание Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 12.01.2022

Многие журналисты не смогли попасть на заседание Совета Россия-НАТО

На проходной штаб-квартиры НАТО, расположенной в центре Брюсселя на проспекте Леопольда Третьего, задолго до начала заседания Совета Россия-НАТО рано утром в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:33

2022-01-12T11:33

2022-01-12T11:40

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв – РИА Новости. На проходной штаб-квартиры НАТО, расположенной в центре Брюсселя на проспекте Леопольда Третьего, задолго до начала заседания Совета Россия-НАТО рано утром в среду уже скопились десятки журналистов ведущих мировых СМИ, однако не все желающие смогли попасть внутрь, передает корреспондент РИА Новости.Аккредитовали на встречу также далеко не всех желающих, но даже получившим заветный "зеленый свет" счастливчикам проникнуть на территорию "святая святых" Североатлантического альянса оказалось нелегко.Охрана вначале пропускала лишь аккредитованных представителей западных средств массовой информации и просила россиян подождать. Затем настала очередь российских журналистов. Для аккредитованных представителей СМИ меры безопасности напоминают досмотр в аэропорту.Многие журналисты не смогли попасть внутрь из-за ограничений по COVID и ограниченного доступа в здание, в том числе даже те, кто прибыл из-за рубежа специально для освещения СРН.Журналисты, которые не попали в число допущенных в штаб-квартиру, где пройдет Совет Россия-НАТО, собрались у ее ворот в ожидании приезда делегации из РФ. Еще несколько человек разместились на небольшом островке газона через дорогу от входа в здание.У ворот на территорию делать снимки и видео корреспонденту РИА Новости запретили, сославшись на то, что здесь снимать запрещено, и потребовали удалить видео.Россию на заседании Совета Россия-НАТО будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны во главе с заместителем министра иностранных РФ Александром Грушко. Со стороны НАТО во встрече примут участие высокопоставленные дипломаты тридцати стран-союзниц, председательствовать на переговорах будет генсек альянса Йенс Столтенберг.Встреча, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности, должна стартовать в 10.00 по времени Брюсселя (12.00 мск). Она, как ожидается, продлится порядка трех часов, после чего Столтенберг, а затем глава российской делегации дадут итоговые пресс-конференции.Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Совет Россия–НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. После 2008 года работа СРН затормозилась, в 2014 году отношения стали еще более напряженными. Последний раз заседания СРН состоялись в 2019 году. Окончательное ухудшение взаимодействия произошло в октябре прошлого года, когда НАТО лишила аккредитации восемь российских дипломатов. РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро блока в Москве.

https://ria.ru/20220112/nato-1767426488.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html

https://ria.ru/20220111/nato-1767412834.html

брюссель

россия

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в мире, йенс столтенберг, александр грушко, нато, брюссель, совет россия-нато, россия