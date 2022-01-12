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Кишка тонка. США не рискнут воевать с Россией за расширение НАТО
Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТО - РИА Новости, 12.01.2022
Кишка тонка. США не рискнут воевать с Россией за расширение НАТО
США настроены на расширение НАТО, хотя воевать за это не готовы, заявил в интервью "Парламентской газете" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:31
2022-01-12T11:48
в мире
сша
вена
константин косачев
нато
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США настроены на расширение НАТО, хотя воевать за это не готовы, заявил в интервью "Парламентской газете" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его словам, Вашингтон стремится к созданию однополярного мира и не откажется от этой идеи ни при каких обстоятельствах.Сенатор назвал это "красными линиями", которые в Соединенных Штатах не хотят переступать.При этом сенатор подчеркнул, что Россия совершенно точно не стремится к войне.Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Сегодня консультации продолжатся в Брюсселе, где состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — в Вене, на площадке ОДКБ в Европе.
https://ria.ru/20220111/nato-1767419226.html
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в мире, сша, вена, константин косачев, нато, совет федерации рф, россия
01:31 12.01.2022 (обновлено: 11:48 12.01.2022)
 
Косачев оценил готовность США начать войну ради расширения НАТО

Сенатор Совфеда Косачев: США не готовы начинать войну ради расширения НАТО на восток

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. США настроены на расширение НАТО, хотя воевать за это не готовы, заявил в интервью "Парламентской газете" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, Вашингтон стремится к созданию однополярного мира и не откажется от этой идеи ни при каких обстоятельствах.
"Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками", — пояснил Косачев.
Сенатор назвал это "красными линиями", которые в Соединенных Штатах не хотят переступать.

"Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году", — считает он.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия совершенно точно не стремится к войне.
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Москва и Вашингтон 9 и 10 января провели в Женеве консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Сегодня консультации продолжатся в Брюсселе, где состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — в Вене, на площадке ОДКБ в Европе.
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