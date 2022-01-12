Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/nalog-1767491980.html
В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян
В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 12.01.2022
В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян
К предложениям отменить налог для малообеспеченных россиян следует относиться с осторожностью, их реализация может не дать нужного эффекта, но при этом усилить... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:02
2022-01-12T14:02
общество
госдума рф
совет федерации рф
инна святенко
михаил щапов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. К предложениям отменить налог для малообеспеченных россиян следует относиться с осторожностью, их реализация может не дать нужного эффекта, но при этом усилить коррупционный фактор, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля."К таким предложениям нужно относиться очень осторожно, поскольку их реализация может только усилить коррупционный фактор", - отметила Святенко.По ее словам, отмена налог на доход для малообеспеченных россиян может привести к искусственному занижению работодателями и бухгалтериями предприятий официальных зарплат и выплат. В этом случае коррупционная схема можно дать выгоду и работодателю, и его сотруднику."Поэтому такие коррупционные факторы надо прорабатывать с большой осторожностью", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20211122/nalog-1760101098.html
https://ria.ru/20211218/dokhod-1764341726.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, совет федерации рф, инна святенко, михаил щапов, россия
14:02 12.01.2022
 
В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Сенатор Святенко: к идее отменить НДФЛ для малообеспеченных надо отнестись с осторожностью

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. К предложениям отменить налог для малообеспеченных россиян следует относиться с осторожностью, их реализация может не дать нужного эффекта, но при этом усилить коррупционный фактор, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 03:20
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
"К таким предложениям нужно относиться очень осторожно, поскольку их реализация может только усилить коррупционный фактор", - отметила Святенко.
По ее словам, отмена налог на доход для малообеспеченных россиян может привести к искусственному занижению работодателями и бухгалтериями предприятий официальных зарплат и выплат. В этом случае коррупционная схема можно дать выгоду и работодателю, и его сотруднику.
"Поэтому такие коррупционные факторы надо прорабатывать с большой осторожностью", - сказала сенатор.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 07:10
Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей
 
ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФИнна СвятенкоМихаил ЩаповРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
22:33Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
22:29Главы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против России
22:27В Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни
Лента новостейМолния
Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТОГлавы МИД Украины и Канады обсудили комплекс мер против РоссииВ Госдепе ожидают новых контактов в Россией в предстоящие дни