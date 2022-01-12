https://ria.ru/20220112/nalog-1767491980.html

В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян

В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян - РИА Новости, 12.01.2022

В Совфеде оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных россиян

К предложениям отменить налог для малообеспеченных россиян следует относиться с осторожностью, их реализация может не дать нужного эффекта, но при этом усилить... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:02

2022-01-12T14:02

2022-01-12T14:02

общество

госдума рф

совет федерации рф

инна святенко

михаил щапов

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. К предложениям отменить налог для малообеспеченных россиян следует относиться с осторожностью, их реализация может не дать нужного эффекта, но при этом усилить коррупционный фактор, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил в СМИ, что в России при доходах свыше 10 миллионов рублей в год нужно установить налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. При этом для граждан, получающих сумму равную или меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), налог нужно снизить до 5% или даже до нуля."К таким предложениям нужно относиться очень осторожно, поскольку их реализация может только усилить коррупционный фактор", - отметила Святенко.По ее словам, отмена налог на доход для малообеспеченных россиян может привести к искусственному занижению работодателями и бухгалтериями предприятий официальных зарплат и выплат. В этом случае коррупционная схема можно дать выгоду и работодателю, и его сотруднику."Поэтому такие коррупционные факторы надо прорабатывать с большой осторожностью", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20211122/nalog-1760101098.html

https://ria.ru/20211218/dokhod-1764341726.html

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общество, госдума рф, совет федерации рф, инна святенко, михаил щапов, россия