Грабят даже бывалых. В России процветает хитрая схема облапошивания граждан

03:52 12.01.2022 (обновлено: 11:13 12.01.2022)
Россиян предупредили о продвинутой схеме обмана клиентов банка
Представитель МВД Васенин: мошенники применяют голосовых роботов для обмана клиентов банка
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин.
По его словам, сначала потерпевшему поступает звонок от банковского робота-помощника.
"Он сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции", — уточнил Васенин.
В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, пояснил представитель силового ведомства.
"Во время разговора он пытается получить данные абонента", — заключил собеседник издания.
Газета уточнила, что недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей.
Еще в апреле о схожей схеме обмана предупреждал Сбербанк. Сотрудники кредитной организации рассказали, что злоумышленники часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк связывается с клиентами с номера 900.
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