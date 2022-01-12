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Грабят даже бывалых. В России процветает хитрая схема облапошивания граждан
Россиян предупредили о продвинутой схеме обмана клиентов банка - РИА Новости, 12.01.2022
Грабят даже бывалых. В России процветает хитрая схема облапошивания граждан
Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:52
2022-01-12T11:13
происшествия
общество
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сбербанк россии
владимир васенин
россия
мошенники
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин.По его словам, сначала потерпевшему поступает звонок от банковского робота-помощника.В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, пояснил представитель силового ведомства.Газета уточнила, что недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей. Еще в апреле о схожей схеме обмана предупреждал Сбербанк. Сотрудники кредитной организации рассказали, что злоумышленники часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк связывается с клиентами с номера 900.
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происшествия, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сбербанк россии, владимир васенин, россия, мошенники
03:52 12.01.2022 (обновлено: 11:13 12.01.2022)
 
Россиян предупредили о продвинутой схеме обмана клиентов банка

Представитель МВД Васенин: мошенники применяют голосовых роботов для обмана клиентов банка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин.
По его словам, сначала потерпевшему поступает звонок от банковского робота-помощника.

"Он сообщает о <...> подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции", — уточнил Васенин.

В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, пояснил представитель силового ведомства.
"Во время разговора он пытается получить данные абонента", — заключил собеседник издания.
Газета уточнила, что недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей.
Еще в апреле о схожей схеме обмана предупреждал Сбербанк. Сотрудники кредитной организации рассказали, что злоумышленники часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк связывается с клиентами с номера 900.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
 
ПроисшествияОбществоТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сбербанк РоссииВладимир ВасенинРоссиямошенники
 
 
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