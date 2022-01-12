https://ria.ru/20220112/moshenniki-1767429432.html

Грабят даже бывалых. В России процветает хитрая схема облапошивания граждан

Россиян предупредили о продвинутой схеме обмана клиентов банка - РИА Новости, 12.01.2022

Грабят даже бывалых. В России процветает хитрая схема облапошивания граждан

Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:52

2022-01-12T03:52

2022-01-12T11:13

происшествия

общество

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сбербанк россии

владимир васенин

россия

мошенники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155647/34/1556473487_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_0e0c4fe88d22213bba78ecf0ddd1b408.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Клиенты банков все чаще стали сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал "Вечерней Москве" начальник УИиОС ГУ МВД России Владимир Васенин.По его словам, сначала потерпевшему поступает звонок от банковского робота-помощника.В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, пояснил представитель силового ведомства.Газета уточнила, что недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более двух миллионов рублей. Еще в апреле о схожей схеме обмана предупреждал Сбербанк. Сотрудники кредитной организации рассказали, что злоумышленники часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк связывается с клиентами с номера 900.

https://ria.ru/20211104/nomer-1757663206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сбербанк россии, владимир васенин, россия, мошенники